طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل منذ حوالي عقدين من الزمن ، كتب دكتور هارفي كارب ، طبيب الأطفال ، كتابًا عن الأبوة والأمومة بعنوان "The Happiest Baby on the Block"، حيث طرح فكرة "الثلث الرابع للحمل" ، مشيرًا إلى الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الطفل بعد الولادة.

في عام 2021 ، تم تضمين المصطلح لأول مرة في أحدث طبعة من قاموس Merriam-Webster ، والتي احتفلت بها النساء في جميع أنحاء العالم. في حين أن الكثيرين لا يزالون لا يعرفون أهمية هذا المصطلح والمرحلة التي يصفها ، إليك دليل موجز لنفسه.

طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل

ما هو الثلث الرابع؟

عرّفت ميريام وبستر "الثلث الرابع" على أنه "فترة الثلاثة أشهر التي تلي الولادة مباشرة والتي تتعافى فيها الأم عادةً من الولادة وتتأقلم مع رعاية طفلها". الثلث هو فترة ثلاثة أشهر تقسم مدة الحمل إلى ثلاث مراحل ، أي عندما يكون الطفل لا يزال داخل الرحم. ومع ذلك ، فإن المرحلة الرابعة تحدد الأشهر الثلاثة بعد ولادة الطفل.

يعتقد الدكتور كارب أن الآباء يمكن أن يخلقوا تجربة الثلث الرابع التي تشبه الرحم لأطفالهم حتى بعد ولادتهم. وفقًا له ، بمساعدة الخطوات الخمسة التالية ، والتي تتكون من التقميط ، والتهدئة ، والتمايل ، والامتصاص ، وحمل الأطفال في وضع جانبي / أمامي، يمكن لاي شخص أن يبني هذه التجربة.

طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل

التكيف مع البيئة الجديدة

خلال الثلث الرابع من الحمل ، تخضع كل من الأم والطفل لعدة تغييرات ، ليس فقط من حيث البيئة القريبة ولكن أيضًا من حيث البيئة المحيطة. بالنسبة للطفل بشكل خاص ، قد تكون الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة هامة. بعد أن عاش في الرحم الدافئ السائل لمدة تسعة أشهر تقريبًا ، يمكن أن تكون البيئة مختلفة تمامًا وصعبة للطفل.

مع عدم معرفة الطفل بالنهار أو الليل ، يهتم الطفل فقط بالرضاعة الطبيعية والنوم والتبرز. فكيف بالضبط يتكيف هو أو هي مع الحياة الجديدة؟

طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل

التقميط والتمايل

كما ذكر كارب في كتبه ، فإن التقميط والتمايل هما من الأساسيات الخمسة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الثلث الرابع. نظرًا لكونه محصوراً وآمن في الرحم ، يجب أن يشعر بنفس الأمان خارج الرحم ، وهذا هو السبب في أن القماط والتمايل هامان جداً. يوفر التقميط شبكة أمان لطفلك حيث يحميه من الانعكاسات الطبيعية المفاجئة. يساعد على التخلص من القلق لدى طفلك ويساعده أيضًا على تهدئة أنفسهم. من ناحية أخرى ، يعد التأرجح طريقة طبيعية لتهدئة الطفل وراحته ومساعدته على النوم.

طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل

ماذا يعني ذلك للأم؟

يمكن أن يكون الثلث الرابع من الحمل تحديًا كبيرًا للأم. بعد حمل طفل في الرحم لمدة 9 أشهر وخضوعه لعملية الولادة ، يستغرق الجسم وقتًا للشفاء والتعافي. علاوة على ذلك ، تحدث العديد من التغييرات الجديدة بعد الولادة ، مما يسهل على الأم الشعور بالإرهاق. أولاً ، هناك التغذية المستمرة ، ووضع الطفل في النوم ، وتغيير الحفاضات ، والاهتمام بكاءه ، والاعتناء به، وأكثر من ذلك. بالإضافة إلى ضغوط إدارة كل شيء ناهيك عن "الشعور بالذنب". يمكن أن يؤدي كل ذلك إلى خسائر فادحة.

طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل

لا تترددي في طلب المساعدة

اذن ماذا يجب أن تفعلي؟ في حين أنه من السهل التأكيد على أهمية الرعاية الذاتية ، إلا أنه من الصعب وضعها موضع التنفيذ. ومع ذلك ، فلا ضرر من طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك الموثوق بهم. يمكنك أن تطلب من شريكك أن يمد يد العون ليس فقط في رعاية الطفل ولكن أيضًا في الأعمال المنزلي مثل اعداد الطعام أو ترتيب غرفة الطفل.

اعلمي أنه من المقبول ألا تكوني على ما يرام أو تشعرين أنك لست بخير. يمكنك دائمًا توقع تجربة المشاعر الشديدة ، والتهيج ، والشعور باليأس وما لا. الحرمان من النوم هو أيضًا مشكلة شائعة قد تنشأ خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، لا تضغطي على نفسك. خصصي وقتًا للأنشطة التي تحبيها ، ومارسي التأمل ، وانتقلي إلى اليوجا ، والأهم من ذلك ، تناولي أطعمة صحية ومغذية.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: علاجات طبيعية لتأجيل الدورة الشهرية

ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين