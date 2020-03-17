طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فوائد زيت حبة البركة؟

لطالما استخدمت الحبة السوداء في العديد من الوصفات الآسيوية وخاصة في المخبوزات فهي تضفي نكهة وشكلًا جماليًا كما استخدمت في الوصفات العلاجية الشعبية لفوائدها الصحية المتعددة حيث تحتوي على العديد من المواد التي لها القدرة على محاربة الأمراض ومن هذه الامراض:

مقاوم للأورام السرطانية

الحبة السوداء تحتوي على مادة كيميائية تسمي "thymoquinone" وهي مادة ثبُت علمياً أن لها خصائص مقاومة للأورام السرطانية حيث أنها تتمتع بقدرة على قتل الخلايا السرطانية ووقف انتشارها.

مضاد للأكسدة

تحتوي الحبة السوداء على العديد من مضادات الأكسدة التي لها القدرة على تخليص الجسم من الجزيئات الحرة المسؤولة بصورة مباشرة عن العديد من المشاكل الصحية بالإضافة الى سرعة ظهور التجاعيد على البشرة.

مقاوم لارتفاع ضغط الدم

تناول الحبة السوداء يومياً يؤدي الى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم. كما انها تقلل مستويات الكولسترول في الدم.

مضاد للهستامين

افراز الهستامين في الجسم هو السبب الأساسي لمختلف أنواع الحساسية. الحبة السوداء لها خواص مضادة للهستامين مما يعالج انواع الحساسية المختلفة.