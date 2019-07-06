طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فيروس الجيوب الأنفية؟

يعتبر فيروس الجيوب الانفية من أشهر الفيروسات الموسمية التي تنتشر بين الفصول. والجيوب الأنفية تتكون من عدة تجاويف موجودة في عظمة الجمجمة وتكون محيطة بمنطقة الأنف من الناحية اليمنى واليسرى وتبطن بغشاء مخاطي يقوم بإفراز مادة لزجة جدا قد تصرف عن طريق الأنف ثم إلى البلعوم ثم تستقر في المعدة وعندما تلتهب هذه الجيوب الأنفية المبطنة بتجاويف الأنف قد تشعر المريضة بآلام حادة من الصداع مع ارتفاع شديد في درحات الحرارة ويحدث انسداد الأنف وزيادة الإفرازات المخاطية الناتجة من الفم مع عدم الشعور بحاسة الشم أو الاستنشاق ومن الممكن أن يصاب الخدين و العيون والأذن.

طرق الوقاية والحماية من الإصابة بإلتهابات الجيوب الأنفية:

الابتعاد عن التدخين نهائيا.

تجنب مسببات الحساسية للجيوب الأنفية وتجاويف الأنف مثل الأتربة والغبار والمواد القاتلة للحشرات والمنظفات التي تحتوي على مواد سامة.

الابتعاد عن الأعشاب العطرية الغنية بمادة المنثول.

