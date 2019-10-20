طبيب البوابة: ماذا يحدث عندما تبتلع حبة دواء بدون ماء؟

هل سبق لك ابتلاع حبة دواء بدون ماء؟ في مرحلة ما ، ربما قد تكون قد حاولت تجربة هذه الحيلة إما لأنك كسول جدًا بحيث لا تريد الذهاب لجلب كوب من الماء أو لأنك مضطر لتناولها دون ماء. مهما كان السبب ، تناول الكبسولات والاقراص دون ماء ليس بالأمر الجيد. ليس لأنك قد تختنق أثناء القيام بذلك ، لكن السبب أكثر خطورة.

ماذا يحدث عندما تبتلع حبة دواء بدون ماء؟

يوصى بتناول الأقراص والكبسولات مع الماء لأنه يجعل البلع أكثر سهولة ويمنع الأقراص من الوقوف في المريء. إذا تناولت أقراصًا دون ماء أو دون ماء كافٍ، فهناك احتمال كبير بأن تعلق في المريء وتصيبك بحالة من الازعاج الشديد. الاقراص يمكن أن تسبب تهيج والتهابات في المريء ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من المشاكل مثل حرقة في المعدة وآلام في الصدر وأحيانا النزيف والثقوب.

كن حذرا!

قد لا تشاهد الأعراض فورًا بسبب عدم وجود أعصاب ألم في المريء. ولكن إذا لم تبتلع الاقراص ، فقد تلحق الضرر بالأنسجة الرقيقة للمريء ، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات أخرى مثل الجفاف والقرحة.

تكون النتيجة أسوأ عندما تستهلك بعض الأدوية المحددة لمرض هشاشة العظام أو المضادات الحيوية.

وخلاصة القول لتجنب أي مضاعفات غير مرغوب فيها ، من الأفضل شرب الكثير من الماء أثناء تناول الأدوية. وفقًا لعيادة كليفلاند ، يجب على الشخص تناول الأدوية عن طريق الفم مع 250 مل من الماء. بصرف النظر عن هذا ، يجب عليك دائمًا تناول الدواء أثناء الوقوف أو الجلوس. قد تختنق إذا استلقيت وأخذت حبوب منع الحمل. للسبب نفسه ، يوصى بتناول أقراص الادوية قبل 15 دقيقة من النوم ، بحيث يمكن أن تنتقل الحبوب إلى المريء.