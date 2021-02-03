طبيب البوابة: ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب البيرة كل يوم؟

لا شك أن البيرة هي الخيار الأكثر شعبية للكحول. يستمتع معظم الناس بشرب البيرة الباردة بعد يوم عملطويل وشاق للاسترخاء والتغلب على التوتر .

مع وجود 5 إلى 12 في المائة فقط من الكحول ، تعتبر البيرة أقل ضررًا من المشروبات الكحولية الأخرى. تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب البيرة يمكن أن يزيد من طول العمر ويقلل الألم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك ، يجب ألا ننسى أنه يحتوي على كمية من الكحول وأن تناوله المفرط والمنتظم يمكن أن يفتح النوافذ للعديد من المشكلات الصحية. في هذه المقالة ، سنخبرك بما يمكن أن يحدث بالضبط إذا كنت تشرب الجعة كل ليلة:

يمكن أن يؤدي إلى بروز البطن

في الواقع ، تحتوي البيرة على نسبة منخفضة من الكحول ولكنها أيضًا عالية جدًا في السعرات الحرارية. يحتوي نصف لتر من البيرة على حوالي 150 سعرة حرارية ومع زيادة كمية الكحول يزداد عدد السعرات الحرارية. بشكل عام ، يشرب الناس أكثر من زجاجة بيرة واحدة دفعة واحدة ، مما يجعل إجمالي عدد السعرات الحرارية أكثر من اللازم. تختلف السعرات الحرارية في الكحول كثيرًا عما تحصل عليه من الأطعمة. تقع هذه الأنواع من السعرات الحرارية في الجزء الأوسط مباشرة مما يؤدي إلى بطن أو كرش البيرة ونعلم جميعًا أن تراكم الدهون في البطن هو الأكثر خطورة على الإطلاق ويصعب فقدانه. لتجنب ذلك ، التزم بنصف لتر من البيرة واختر النوع الذي يحتوي على سعرات حرارية أقل.

يمكن أن يشكل خطراً على صحة قلبك

تثبت العديد من الدراسات أن شرب البيرة مفيد لصحة القلب ، ولكن هذا يمكن أن يذهب في الاتجاه الآخر إذا تجاوزت الحد المسموح به. يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الخمر إلى إتلاف عضلة القلب ، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وارتفاع ضغط الدم ، وداء السكري من النوع 2 والرجفان الأذيني. يكون الخطر أعلى في الأشخاص الذين يشربون الكحول الأسبوعي (مرتين في الأسبوع) مقارنة بمن يشربون بانتظام. هذا بسبب التقلب المفاجئ في مستوى ضغط الدم.

قد تعاني من الفشل الكلوي

يعتبر كوبان في اليوم للرجال وكوب للنساء من المشروبات المعتدلة. قد يكون لتجاوز هذا الحد تداعيات ضارة. شرب البيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول قد يعرضك لخطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى. هذا لأن البيرة مدر للبول ويمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على كليتيك. كما يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويمكن أن يخل بالتوازن الانتخابي للجسم. على المدى الطويل ، قد يؤدي إلى تلف الكلى مما يؤدي إلى حصوات الكلى أو الفشل الكلوي.

قد يؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات

قد يؤدي تناول البيرة بانتظام إلى زيادة طلب الجسم لبعض الفيتامينات والمعادن. عندما لا يتم تلبية هذه المطالب ، فإنها ستبدأ في التفكير في صحتك العامة. لاستقلاب الكحول ، يحتاج جسمنا إلى بعض العناصر الغذائية الإضافية مثل بعض فيتامينات ب. يمكننا بسهولة الحصول على العناصر الغذائية من النظام الغذائي اليومي ، ولكن على الجسم أن يعمل بجد لامتصاصها لتلبية الحاجة المتزايدة. على المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص الفيتامينات ويمكن أن يزعج وظيفة الجسم الداخلية.