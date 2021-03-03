طبيب البوابة: ماذا يعني التعرق المفرط في فروة الرأس؟

التعرق هو شيء شائع للغاية ومنتشر بين الناس من جميع الأعمار. يمكن أن يحدث بسبب المناخ الحار والرطب أو بسبب بعض الأنشطة البدنية التي تجعلك تشعر بالدفء...

الكل في الكل ، التعرق هو وظيفة جسدية طبيعية تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم. ومع ذلك ، عندما تتعرق بشكل مفرط ، يمكن أن يكون ذلك مصدر قلق كبير وقد يحتاج إلى عناية خاصة.

ما هو التعرق المفرط؟

التعرق المفرط أو فرط التعرق هو حالة يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة. في حين أن التعرق أمر طبيعي ، فإن التعرق الذي لا يمكن السيطرة عليه يمكن أن يعني التعرق أكثر مما هو ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

إذا لم يكن لديك سبب للتعرق ، أي إذا كنت لا تشعر بالدفء أو لا تمارس الرياضة أو لا تأكل أي شيء بهارات وما زلت تتعرق بغزارة ، فقد يكون لديك حالة تعرف باسم فرط التعرق القحفي الوجهي.

نوعان من فرط التعرق هناك نوعان من فرط التعرق ، وهما الأولي والثانوي.

فرط التعرق الأولي شائع بين الناس ولا ينتج عن حالة طبية أو نشاط بدني أو ارتفاع في درجة الحرارة.

من ناحية أخرى ، يحدث فرط التعرق الثانوي بسبب حالات طبية أو أدوية مختلفة مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان والسكري وانقطاع الطمث وأيضًا بسبب بعض مضادات الاكتئاب.

ما الذي يسبب التعرق المفرط في فروة الرأس؟

يمكن أن يكون التعرق المفرط على فروة الرأس مشكلة كبيرة. لا يؤدي فقط إلى اتساخ الشعر وقشرة الرأس والحكة ، بل يمكن أن يجعل فروة رأسك تبدو شديدة اللمعان والدهنية. يمكن أن يحدث فرط التعرق على فروة الرأس لأسباب عديدة. بعض الأسباب السائدة هي كما يلي.

- حرارة

- الغضب والقلق

- الهرمونات

- طعام حار

- الأدوية

- التمرين المفرط

كيفية المعالجة؟

يمكن أن يكون الضرر الناجم عن التعرق المفرط في فروة الرأس متعددًا. لكن يمكنك دائمًا اتخاذ تدابير لمنعه و / أو معالجته في الوقت المناسب.

في حين أن التعرق المفرط هو نتيجة التوتر والقلق ، فمن المهم أن تتحكم في مستويات التوتر لديك وتقللها. يمكنك تجربة طرق الاسترخاء لعلاج قلقك ويمكنك أيضًا ممارسة اليوغا وممارسات التأمل.

بصرف النظر عن ذلك ، يمكنك وضع خل التفاح على شعرك ، والذي يعيد توازن درجة الحموضة في فروة رأسك ، ويمكنه أيضًا التحكم في إفراز العرق.

يمكن لارتداء الملابس المريحة والهادئة أن يقلل من مستوى التعرق ويعيده إلى المعدل الطبيعي.

أخيرًا ، يعد شرب الكثير من الماء أمرًا أساسيًا لتنظيم درجة حرارة جسمك. يمكن أن يمنعك ذلك من التعرق المفرط ويحافظ أيضًا على رطوبتك لفترة أطول من الوقت.

لا تنسي غسل شعرك بشكل متكرر ، خاصة في فصل الصيف ، لأن فروة رأسك تنتج مزيدًا من العرق خلال هذا الوقت وقد تؤدي إلى المزيد من المشكلات المتعلقة بفروة الرأس.

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