طبيب البوابة: ماذا يعني وجود البروتين في البول أثناء الحمل على الرغم من جمال رحلة الحمل ، إلا انها صعبة ومتطلبة. الفحوصات المنتظمة والاختبارات ضرورية خلال هذه المرحلة لأنها لا تتعلق فقط بصحة الأم ، ولكن أيضًا بصحة الطفل الذي لم يولد بعد.

أثناء زيارتك الروتينية للطبيب ، غالبًا ما يُطلب منك التبول في كوب. هذا لأن بولك قد يحمل في الواقع إجابات للعديد من أسئلتك الصحية، بما في ذلك سبب شعورك بالجفاف مؤخرًا أو الإصابة بعدوى متكررة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد أيضًا في تشخيص بعض الحالات الخطيرة مثل مرض السكري.

شيء آخر يبحث عنه الأطباء عادة هو وجود البروتين في البول ، وهي حالة تسمى أيضًا بروتينية. غالبًا ما يكون مؤشرًا على الإجهاد أو الحمى أو شيء أكبر مثل تسمم الحمل.

طبيب البوابة: ماذا يعني وجود البروتين في البول أثناء الحمل

علامة على تسمم الحمل

تسمم الحمل حالة خطيرة يمكن أن تحدث أثناء الحمل. يمكن أن يؤدي تسمم الحمل إلى عدة مضاعفات من انفصال المشيمة والولادة المبكرة إلى مشاكل نمو الجنين وتلف الأعضاء. فهو لا يعرض الأم للخطر فحسب ، بل إنه يشكل أيضًا بعض التحديات الصحية الكبيرة للطفل.

وفقًا لمايو كلينك ، تسمم الحمل ، المعروف سابقًا باسم تسمم الدم ، هو أحد اضطرابات ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) التي يمكن أن تحدث أثناء الحمل. يمكن أن يؤدي البروتين في البول أيضًا إلى هذه الحالة. أثناء الحمل ، تعمل الكلى بجد لتصفية الفضلات في دمك ، مع الاحتفاظ بمواد مثل البروتين. ومع ذلك ، أثناء تصفية الفضلات وإطلاقها في البول ، قد ينتقل بعض البروتين للأسف مع الماء. يحدث هذا عادة عندما يكون هناك خطأ ما في الكلى.

طبيب البوابة: ماذا يعني وجود البروتين في البول أثناء الحمل

ما الذي يسبب البروتين في بول المرأة الحامل؟

يمكن أن يكون سبب وجود البروتين في البول عدة أسباب بما في ذلك الإجهاد العاطفي أو البدني والحمى والجفاف والتعرض لدرجات حرارة شديدة.

اعتمادًا على وقت تشخيص إصابتك بالبيلة البروتينية ، يمكنك إخبار الكثير عن سبب ذلك.

أثناء الحمل المبكر ، أي قبل 20 أسبوعًا من الحمل ، قد يشير البروتين الموجود في البول إلى المشكلات الأساسية في الكلى أو المشكلات الصحية الأخرى التي لا ترتبط بالضرورة بالحمل. يمكن أن يشمل ذلك أمراض القلب وبعض أنواع العدوى مثل التهاب المسالك البولية.

بعد 20 أسبوعًا من الحمل ، قد تكون البيلة البروتينية علامة على تسمم الحمل.

في كلتا الحالتين ، العلاج له أهمية قصوى.

طبيب البوابة: ماذا يعني وجود البروتين في البول أثناء الحمل

الأعراض التي يجب على النساء الحوامل الانتباه إليها:

إذا كان لديك بروتين في البول ، فقد تواجه أعراضًا قد تشبه أعراض أمراض الكلى. وتشمل هذه:

انتفاخ في الكاحل أو التعرق أو العينين

كثرة التبول

شعور بالحرقان أثناء التبول

ألم في الظهر

بول بني / دموي

طبيب البوابة: ماذا يعني وجود البروتين في البول أثناء الحمل

متى يجب أن تقلق؟

يعتبر البروتين في البول غير طبيعي عندما يتجاوز 300 مجم / 24 ساعة في أي وقت أثناء الحمل.

لذا يجب عليك إجراء فحوصات ما قبل الولادة بشكل روتيني. إذا كان لديك مشكلة بروتينية ، عالجي نفسك في أسرع وقت ممكن. سوف يؤدي التهرب من العلاج إلى تعريضك أنت وطفلك لخطر أكبر.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: العلاج بالليزر الوريدي

جميلة البوابة: فوائد زيت الأساي للشعر المعالج بالكيراتين