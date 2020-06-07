طبيب البوابة: ما الذي تعرفه عن الميرامية؟

الميرامية هي واحدة من أكثر الأعشاب المفيدة. في الواقع مفيد جدًا ، ويجب عليك تضمينه في حديقتك الخاصة. في حين أن الكثير من الناس يضيف الميرامية في الوصفات للحصول على الرائحة والنكهة المميزة ، إلا أنها تحتوي أيضًا على العديد من الخصائص الطبية التي تجعلها ضرورية لبعض الثقافات.

لاستخدام الطهي

يمتلك عشب الميرامية رائحة مميزة للغاية تُكمل الكثير من الأطباق. غالبًا ما يستخدم لتتبيل الدواجن أو لإضافة طعم للحشو.

لعشاق الشاي الصحي

شرب شاي الميرامية مهدئ للغاية. ما عليك سوى نقع الأوراق المقطوفة حديثًا أو الجافة لبضع دقائق في ماء مغلي. وستشرب كوبًا من شاي الميرامية اللذيذ والصحي.

لالتهاب الحلق

شرب الشاي مع ملعقة صغيرة أو اثنين من العسل يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق. يمكن أن يقلل من تورم اللوزتين ويعيد صوتك. إذا كان حلقك يسبب الحكة ، يمكنك أيضًا استخدام زيت الميرامية الأساسي وفركه على الحلق خارجياً للحصول على تأثير مهدئ.

لدغات الحشرات

هل تعرضت للدغة حشرة ؟ الميرامية سيساعد في تهدئة الألم! احصل على بعض الأوراق ، اهرسها قليلاً ، وضعها على المنطقة المصابة بالحكة. ستهدئ مشكلتك على الفور تقريبًا وستلاحظ أن التورم سيبدأ في التلاشي في غضون بضع دقائق.

لأغراض أخرى:

تساعد الميرامية أيضًا على إيقاف تدفق الحليب النساء المرضعات ، ويعمل كملين عند دمجه مع أعشاب أخرى معينة ، ويساعد في تخفيف قدم الرياضي. حتى أنه يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة واستقرار مستويات الكوليسترول!

على الرغم من كونه عشبًا معمرًا ، إلا أنه ينمو في الربيع ، مما يمنحك مجموعة جديدة لإضافتها إلى جميع أطباقك الدافئة في فصل الربيع. تنمو الميرامية بطريقة برية في مناطق حول جنوب أوروبا وعلى طول البحر الأبيض المتوسط ​​ولكن يمكنك زراعتها بسهولة في حديقة الأعشاب الخاصة بك.