طبيب البوابة: ما مدى سلامة تناول البيض النيئ؟

يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات الأساسية والمعادن والمغذيات الكبيرة ، وهو أحد أكثر الأطعمة الصحية في العالم. يستهلك الناس في جميع أنحاء العالم البيض بسبب فوائده الصحية المثيرة للإعجاب. كل من البيض النيء والبيض المطبوخ لهما نفس الفوائد الصحية. ولكن هل من الآمن استهلاك البيض النيئ؟

في الماضي القريب ، كان هناك ارتفاع كبير في استخدام البيض النيئ عند إعداد الأطعمة مثل العصائر والآيس كريم.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، قد يحتوي البيض غير المبستر الخام على بكتيريا يمكن أن تكون ضارة بالصحة. ومع ذلك ، يمكن للمرء تناول البيض المبستر بقشره دون طهيه.

المخاطر التي ينطوي عليها استهلاك البيض النيئ:

وفقًا لإدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، يصاب عدد كبير من الأشخاص بأمراض تنتقل عن طريق الأغذية ، ويموت بعضهم كل عام بعد تناول البيض الملوث بالسالمونيلا (وهو مرض بكتيري).

قد يقلل تناول البيض النيئ أيضًا من قدرتك على امتصاص البروتين الأساسي الموجود في البيض ، حيث يتم امتصاص البروتين بشكل أفضل من البيض المطبوخ.

قد يؤثر استهلاك البيض النيئ أيضًا على قدرتك على امتصاص البيوتين. البيوتين هو فيتامين ب القابل للذوبان في الماء ، والذي يشارك في إنتاج الجلوكوز والأحماض الدهنية في الجسم.

يحتوي بياض البيض النيئ على بروتين يسمى avidin ، والذي يرتبط بالبيوتين في الأمعاء الدقيقة ويمنع امتصاصه.

عندما تقوم بطهي البيض ، فإن الحرارة تدمر avidin.

كيفية منع التلوث:

يمكن للمرء منع التلوث عن طريق تسخين البيضة في الماء الساخن لفترة زمنية محددة. تسخين البيض ، المعروف أيضًا باسم البسترة ، يقلل من تلوث السالمونيلا ولكنه لا يؤثر على الجودة الغذائية أو نكهة البيض.

من هو الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالعدوى؟

استهلاك البيض النيء أو غير المطهو ​​جيدًا قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى السالمونيلا. تحدث أعراض الإصابة في غضون 12 إلى 72 ساعة من تناول البيض الملوث.

يمكن للأشخاص المصابين بالسلمونيلا أن يعانوا من عدة مشاكل مختلفة:

-الإسهال

-الحمى

-المغص

- القيء

الرضع ، والأطفال ، وكبار السن ، والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة.

كيف تحمي نفسك من العدوى:

- لا تستهلك البيض النيئ.

- يجب تخزين البيض النيئ في الثلاجة عند أو أقل من 40 درجة فهرنهايت.

- لا تستهلك البيض إذا كانت القشرة متشققة أو قذرة.

- بعد امساك البيض النيئ ، اغسل يديك وأوانيك وأدوات مطبخك بشكل صحيح.

- يطبخ بياض وصفار البيض جيدا قبل الاستهلاك.