طبيب البوابة: ما هو أفضل وقت لتناول خل التفاح؟

تم استخدام المشروبات المخمرة بشكل طبيعي ، والتي تحتوي على حمض الأسيتيك لعدة قرون وأثبتت فوائدها والتي لا تفيد فقط في الحياة الصحية ولكنها تعزز أيضًا فقدان الوزن..

إنه أيضًا السبب الذي يجعل الكثير من مراقبي الوزن يمارسونه بشكل منتظم.

أفضل وقت لتناول خل التفاح

بالنظر إلى أنه يحمل العديد من الفوائد ، هل تساءلت ، ما هو أفضل وقت لتناول خل التفاح في اليوم لفقدان الوزن؟

في حين أن معظم الناس يفضلون شربه أول شيء في الصباح ، فهل يؤدي أيضًا إلى تسريع حرق الدهون في الليل؟

دعنا نقول لك أفضل طريقة لخسارة الوزن

كيف يساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن؟

يحتوي خل التفاح على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويعد مشروبًا ممتازًا لإزالة السموم. بالإضافة إلى ذلك ، الفوائد الصحية الإضافية ، بصرف النظر عن فقدان الوزن ، تجعله مفيدًا.

من المساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم ، وتحسين التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لخل التفاح أيضًا إلى تحسين صحة قلبك ، والقدرة على التحمل ، وسحق البكتيريا الجيدة.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن خل التفاح يقلل من مستوى الإجهاد التأكسدي في الجسم والجذور الحرة. كما أنها غنية بخصائص مضادات الأكسدة التي تدعم النمو والحيوية.

وبالتالي ، فإن فوائد شرب خل التفاح تتجاوز مجرد حرق الدهون ولكنها قد تساعد أيضًا في التحكم في العوامل الحاسمة للتحكم الجيد في الوزن.

ما هي الفوائد الصحية الأخرى التي يضمنها؟

بصرف النظر عن الفوائد المذكورة أعلاه ، يُقال أيضًا أن خل التفاح يعزز الشبع أو يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وهو أمر أساسي لخفض تناول السعرات الحرارية.

هل الأفضل شرب خل التفاح في الصباح أم في الليل؟

نحن على يقين من أنك قد صادفت معلومات تدعم وقتًا معينًا لشرب خل التفاح في يوم واحد.

في حين أن هناك بعض الأشخاص الذين يشيدون بفوائد إزالة السموم وفقدان الوزن من المشروب عندما يكون تناوله بانتظام أول شيء في الصباح ، يفضل البعض تناول المشروب قبل الوجبات.

بصدق ، لا يوجد دليل علمي يدعم وقتًا معينًا من اليوم لتناول خل التفاح. ومع ذلك ، يمكن أن يعمل خل التفاح بشكل مختلف، ويحقق الفوائد، اعتمادًا على أهدافك.

شربه أول شيء في الصباح قد يساعد في حرق الدهون:

هناك بعض الأدلة التي تدعم حقيقة أن تناول خل التفاح أول شيء في الصباح قد يعزز فقدان الوزن بشكل أسرع ويسرع حرق الدهون.

نظرًا لأنه يعمل بشكل أساسي كعامل إزالة السموم ، فإن جرعة من خل التفاح في الصباح يمكن أن تزيل السموم من الجسم وتساعد على بداية جديدة.

تم نشر الفكرة أيضًا من قبل العديد من خبراء العافية مؤخرًا.

وبالمثل ، يعتقد أولئك الذين يمارسون الرياضة في الصباح أن جرعة من خل التفاح (أو الكمية المخففة) يمكنها موازنة مستويات الأس الهيدروجيني ، وزيادة الطاقة ، وتقليل التعب والألم وتحسين القدرة على التحمل اللازمة لتزويد الجسم بالأكسجين أثناء التمرين.

ومع ذلك ، فإن الطعم اللاذع لخل التفاح يمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان في الصباح الباكر ، والتي قد لا تفيدهم.

هل شربه ليلاً مفيد؟

مرة أخرى ، يعد شرب خل التفاح في الليل خيارًا يتخذه الكثيرون.

في حين أن خل التفاح قبل النوم قد لا يساعد بشكل مباشر في إنقاص الوزن ، إلا أنه يمكن أن يساعد في إدارة أو التحكم في العوامل التي تؤثر على زيادة الوزن.

وفقًا للبعض ، يمكن لخل التفاح قبل النوم أن يخفض مستويات السكر في الدم وقد يكون أسهل في الهضم. ومع ذلك ، فإن شربه مباشرة بعد الوجبات يمكن أن يؤخر عملية الهضم ، والتي يمكن أن تكون سيئة.

ثانيًا ، عند تناوله قبل الوجبات ، قد يساعد خل التفاح أيضًا على تحقيق الشبع ، مما قد يساعد في تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل كبير.

ماذا تفعل؟

على الرغم من عدم وجود بحث لدعم أفضل وقت في اليوم لشربه ، إلا أن شربه على معدة فارغة يظل أكثر الطرق الموصى بها للحصول على خل التفاح.

قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة الفوائد الصحية وتعزيز الهضم وقد يساعد أيضًا في تعزيز فقدان الدهون إذا تم اتباعه بانتظام.

لذلك ، قد يكون شربه أثناء الصباح هو أفضل رهان لك. انتظر لمدة 20-30 دقيقة بعد شربه قبل أن تأكل شيئًا.

النتيجة:

فقط تذكر أن تتبع بعض الاحتياطات قبل تناول خل التفاح. لا ينبغي استنشاق خل التفاح ، فهو دائمًا أفضل عند تخفيفه.

إذا كنت تريد فوائد إضافية للمساعدة على إنقاص الوزن ، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة إضافات مفيدة مثل العسل أو الزنجبيل أو الليمون.

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