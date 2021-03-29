طبيب البوابة: ما هو اضطراب كوروناسومنيا، وما علاقته بكورونا؟

لقد مر أكثر من عام منذ ظهور فيروس كورونا الجديد. بينما قطعنا شوطا طويلا ، لا يزال هناك شعور بالفوضى والذعر يحوم فوق رؤوسنا...

طبيب البوابة: نصائح هامة للنوم بشكل أفضل

لم يتسبب فيروس كوفيد -19 في تعطيل حياة الكثيرين فحسب ، بل استمر في التأثير على الصحة العقلية ورفاهية الناس. سواء كان الخوف من الإصابة بالفيروس أو التعامل مع الأعراض المصاحبة له، فإن القلق والتوتر لا يعرفان حدودًا. ومع ذلك ، فقد أثر الوباء على دورات نومنا وترك تأثيرًا كبيرًا في أنشطتنا اليومية.

ما هو كوروناسومنيا ؟ وكيف أثر الوباء على نومنا؟

كوروناسومنيا (Coronasomnia) كما توحي الكلمة تصف قضايا الأرق ومشاكل النوم الأخرى التي يعاني منها كثير من الناس بسبب فيروس كورونا الجديد. بالنظر إلى حقيقة أن الوباء قد أدخلنا إلى طريقة جديدة للحياة وأثار الكثير من التوتر والقلق ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical Sleep Medicine ، أفاد حوالي 40٪ من الأشخاص بأنهم يعانون من مشاكل في النوم نتيجة لذلك. الوباء.

أسباب (كوروناسومينا) أو أرق كورونا:

هناك أشياء كثيرة أدت إلى الإصابة بـ "كوروناسومينا". في حين أن الكثير له علاقة بالخوف وانعدام الأمن الذي يشعر به الناس عند معالجة عدوى كورونا، إلا أن هناك الكثير من الضغط الذي يأتي مع الحاجة إلى حماية أحبائنا وعائلتنا. بصرف النظر عن ذلك ، فإن المستويات المستنزفة للتفاعلات الاجتماعية ، والعزلة والخوف ، كلها تتلخص في التسبب في إجهاد العقل وتؤدي إلى مشاكل مختلفة متعلقة بالنوم.

التغييرات في نمط الحياة بسبب الجائحة

أحدث جائحة كورونا تغييراً هائلاً في أسلوب حياتنا. لقد أعاق جدولنا اليومي وعاداتنا الغذائية وبيئة العمل وأضر باستقرارنا العقلي. في حين أن التباعد الاجتماعي والحجر الصحي أصبحا أمرًا معتادًا في عالم اليوم ، فقد تلاشت القدرة على الحفاظ على أنفسنا واعينًا في الماضي القريب ، مما ساهم في الحرمان من النوم والأرق لدى الكثير من الناس.

التوتر والقلق

لقد فرض هذا الوباء تغييرات كبيرة علينا جميعًا. بقدر ما نحاول ونتغاضى عن الأخطار، فإننا نشعر بالقلق من التحديات المختلفة المرتبطة به. سواء كان الأمر يتعلق بمعالجة أزمة كوفيد على نطاق عالمي أو مجرد النجاة من هذا الوباء كفرد ، فإننا نقضي الكثير من التفكير والتخطيط في الوباء، مما يؤدي إلى سلسلة من الحلقات المجهدة.

تشير التقارير العلمية إلى أن الإجهاد يمكن أن يتسبب في إنتاج هرمونات معينة - الأدرينالين والكورتيزول - والتي يمكن أن تجعل النوم والاسترخاء أكثر صعوبة.

كيف تتأقلم؟

يقترح الخبراء التعامل مع القلق والتوتر بمساعدة اليوغا أو التأمل. خلال مثل هذا الوقت الحرج ، من المهم أن نركز على صحتنا العقلية ونحاول تخفيف الضغوط العقلية التي يمكن أن تسبب مشكلة أكثر خطورة في المستقبل.

يمكن أن يساعد الحفاظ على روتين منتظم والتحول إلى نمط حياة صحي في تقليل مستويات التوتر وإدارتها. خطط ليومك واستراتيجيته واعمل على تأسيس الحياة الطبيعية داخل وخارج نطاق الأسرة.

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