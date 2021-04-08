طبيب البوابة: ما هو صيام الماء؟ المزايا والعيوب

على الرغم من عدم وجود طريقة واحدة سهلة للحصول على اللياقة البدنية ، فمن الضروري اتباع نظام غذائي جيد وإجراء تعديلات ضرورية على أسلوب الحياة لفقدان الوزن...

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الصوم ، كوسيلة للحد من تناول الطعام ، هو أسلوب غذائي شائع آخر لفقدان الوزن. إنها ليست خطة شائعة للغاية فحسب، بل إنها تتمتع أيضًا بالكثير من الفوائد المدعومة تقليديًا.

من بين ذلك ، يعد صيام الماء خطة شائعة أخرى تم التركيز عليها في السنوات الأخيرة كاستراتيجية لفقدان الوزن. ببساطة كما يوحي الاسم ، فإن هذا النوع من الحميات يتضمن الصيام ، وتقييد كل شيء وأي شيء ما عدا الماء نفسه.

كما حظي النظام بدعم العديد من المشاهير والمؤثرين ، مما زاد من شعبيته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للكثيرين ، يُقال إن صيام الماء يسرع من فقدان الوزن بشكل كبير وقد يساعد الشخص على إنقاص الوزن بسرعة مفاجئة.

ولكن ، حتى لو كان الصيام لساعات طويلة ، فهل شرب الماء لوحده يعزز بالفعل فقدان الوزن ، وهل من الآمن تمامًا اتباع هذا النظام الغذائي؟ هل له فوائد طويلة الأمد أم أنها مجرد حمية غذائية؟ تعالوا لنعرف

ماذا يعني صيام الماء لفقدان الوزن؟

قال الباحثون إن تجربة صيام الماء في بعض الأحيان يمكن أن تكون طريقة جيدة لزيادة فقدان الدهون. يتضمن هذا النوع من الصيام أساسًا فترة طويلة حيث يتخلى الشخص عن أي طعام وبدلاً من ذلك ، يكون لديه الماء فقط.

في حين أنه لا يوجد حد زمني محدد للمدة التي من المفترض أن يصومها الشخص بهذه الطريقة ، يقترح الخبراء أن المدة الزمنية من 24 ساعة إلى 3 أيام هي الحد الأقصى الذي يمكن للشخص أن يقضيه حقًا بدون طعام. العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة للتخلص من السموم ، مثل نظام تطهير الليمون ، تم تصميمها أيضًا على نفس النمط.

بصرف النظر عن فقدان الوزن ، يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب التي تجعل الفرد يرغب في تجربة صيام الماء - سواء كان ذلك روحيًا أو دينيًا أو يسعى إلى الوضوح العقلي. فأن صيام الماء متوفر في العديد من المعاهد العلاجية في الوقت الحاضر.

قد يتطلب هذا الإجراء البقاء بدون طعام واتباع صيام الماء بدلاً من ذلك.

على مر السنين ، خضع صيام الماء أيضًا للعديد من الدراسات والأبحاث. في حين أن الأدلة على ذلك لا تزال غير مضمونة ، فقد وجدت التحقيقات أن صيام الماء يمكن أن يكون له فوائد صحية مفاجئة مثل:

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكر

- منع أنواع معينة من السرطانات

- التقليل من مشاكل القلب

- تعزيز الالتهام الذاتي

- ضبط ارتفاع ضغط الدم والكولسترول

- المساعدة في تخفيف بعض المشاكل العصبية

كيف يعزز فقدان الوزن؟

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتبعون صيام الماء هو رؤية تحسن في صحتهم وحيويتهم. فقدان الوزن ، حيث تحدث فائدة سريعة في هذا النظام لأنه في حالة الصيام لا يمتلك الجسم أي نوع من الكربوهيدرات يعتمد عليه من حيث الطاقة. في حالة عدم وجوده ، يستخدم الجسم الدهون المخزنة لتوليد الوقود ونتيجة لذلك ، يتم التخلص من الدهون.

هناك طريقة أخرى قد يساعدك بها صيام الماء على إنقاص الوزن وهي جعلك تصل إلى البلعمة الذاتية بشكل أسرع. الالتهام الذاتي هو عملية جسدية عندما يتم تكسير الخلايا السامة القديمة أو إصلاحها.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن هذه ستكون أيضًا فترة لا تتناول فيها أي شيء معالج أو عالي الكربوهيدرات أو محملة بالسعرات الحرارية، فأنت في النهاية تساعد جسمك على الأكل (أو الشراب) النظيف. الماء ، في الأساس ، مشروب خالٍ من السعرات الحرارية.

ماذا تتوقع وكيف تفعل ذلك

غالبًا ما يقوم الأشخاص الذين يمارسون صيام الماء بذلك دون استشارة مسبقة. إذا كنت مبتدئًا ، فقد يكون من المفيد "تحضير" جسمك قبل الصيام الفعلي ، عن طريق تقليل أو تناول الحد الأدنى من الطعام لمدة 2-3 أيام. قد يساعدك الصيام لجزء من اليوم أو تناول حصص صغيرة في القيام بذلك.

وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعدك صيام الماء بالطريقة الصحيحة على خسارة ما يصل إلى 0.9 كجم كل يوم تقضيه صائمًا.

إذا كنت تتبع صيام الماء لمدة 24-72 ساعة ، فلا يمكنك الحصول إلا على الماء ولا شيء آخر. يكفي شرب 2-3 لترات من الماء.

حاول أن تأكل جيدًا قبل أن يبدأ صيامك ، حتى لا تشعر بالجوع الشديد. تناول الأطعمة الغنية بالطاقة والمليئة بالبروتين.

نظرًا لأنه يحدث فرقًا كبيرًا عن خطة نظامك الغذائي المعتادة ، فمن المهم تقييد أنشطتك حيث يمكن أن تشعر بالضعف أو بالدوار.

بعد الإفطار ، من الضروري أيضًا اتباع بعض القواعد. نظرًا لأن جسمك قد لا يكون معتادًا على تناول شيء كثيف أو ثقيل من العناصر الغذائية ، فحاول الحصول على شيء أصغر وأسهل في الهضم ثم ببطء ثم تقديم وجبات منتظمة أكبر. سيسمح لك هذا أيضًا بتحقيق أقصى استفادة من صيامك.

هل من الآمن اتباع صيام الماء؟

يعمل صيام الماء عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير وبالتالي مساعدتك على التخلص من الوزن.

ومع ذلك ، فإن الشيء الذي يجب تذكره هو أنه حتى لو قمت بخسارة الكيلوجرامات بشكل كبير ، فقد يكون الكثير منها عبارة عن وزن مائي أو كتلة عضلية. لذلك ، قد لا يكون صيام الماء مفيدًا على المدى الطويل أو تظهر نفس النتائج.

هناك أيضًا بعض مخاوف السلامة الأخرى التي تستحق المعرفة. في الواقع ، ما قد يصدم الكثيرين هو أن صيام الماء الكامل قد يجعلك في الواقع تعاني من الجفاف لأن الكثير من مآخذنا المائية تأتي من خلال الأطعمة التي نتناولها. قد يشعر المرء بالدوار والتعب وسرعة الانفعال ويكون عرضة للإغماء أيضًا.

يتعرض الأشخاص الذين يتبعون صيام الماء أيضًا لخطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم الانتصابي ، حيث ينخفض ​​ضغط الدم بشكل مفاجئ. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الظروف الصحية لأولئك الذين يعانون من مشاكل أساسية ، حتى إذا تم اتباعها لفترة أقصر.

من لا يجب أن يفعل ذلك؟

الصيام ، حتى مع كل الفوائد الصحية الأخرى التي تساعد على إنقاص الوزن، لا يخلو من العيوب تمامًا. ومع ذلك ، لا ينبغي تجربة شكل متطرف من الصيام مثل البقاء على الماء فقط إذا:

- عمرك أقل من 18 عامًا / أكبر من 70 عامًا

- يعانون من نقص الوزن

- حامل

- الرضاعة حاليا

- المعاناة من اضطرابات الأكل

- تعاني من مشاكل في القلب

- مضاعفات مرض السكري من النوع الأول

- الخضوع لعملية نقل الدم

- هل تتناول أدوية معينة

النتيجة

قد تساعد تجربة صيام الماء لفقدان الوزن بالتأكيد في تسريع العملية ، لكنها لا تأتي بدون مجموعة من المخاطر والعيوب.

أولاً ، يمكن أن يكون صيام الماء شديدًا ومرهقًا جسديًا وعقليًا. قد لا يكون مناسبًا أيضًا لشخص يعاني من ظروف صحية موجودة مسبقًا. قد يجعلك تمديد الصيام لأكثر من 3 أيام عرضة لمضاعفات طبية. جرب واستشر الطبيب قبل أن تحاول ذلك.

إذا كنت ترغب في جني فوائد الصيام لفقدان الوزن ، فقد تكون الأشكال الأكثر شمولية ، مثل الصيام المتقطع ، وصيام اليوم البديل خيارات أفضل يجب مراعاتها.

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