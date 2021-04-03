طبيب البوابة: شراب الأناناس الحار لعلاج السعال

هل سئمت من التهاب حلقك وكل الأدوية الطبية المتاحة بدون وصفة طبية لتهدئة السعال ؟ يمكنك بالتأكيد تجربة علاج الأناناس كبديل طبيعي لزجاجات شراب السعال اللطيف لتخفيف السعال والبرد...

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لماذا نستخدم عصير الأناناس كعلاج للسعال؟

يعمل البروميلين الموجود في الأناناس كمزيل للاحتقان ومضاد للالتهابات. وهو إنزيم معروف بفائدته في علاج التهاب الجيوب الأنفية. كعامل مذيب ، يساعد عصير الأناناس في تخفيف المخاط. كما يعزز فيتامين ج المناعة. أما المنغنيز فيساعد على منع تلف الخلايا.

شراب الأناناس الحار لعلاج السعال

قائمة المكونات:

1 كوب عصير أناناس طازج

1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف

1/4 كوب عصير ليمون

2 بوصة جذر الزنجبيل

رشة فلفل

رشة ملح

الوصفة:

في محضر الطعام ، اخلط عصير الأناناس مع عصير الليمون والفلفل والفلفل الحار والملح وجذر الزنجبيل. أضف العسل إلى الخليط واخلطه جيدًا. اشرب نصف كوب من هذا الشراب مرتين في اليوم.

تحذير:

تجنبي علاج الأناناس المنزلي إذا كنت حاملاً.

إذا كنت تعاني من حساسية من عصير الأناناس ، فلا تتناول شراب الأناناس للسعال.

إذا كنت تستخدم العسل الخام في وصفة شراب السعال ، ضع في اعتبارك أنه قد لا يكون آمنًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

تجنب منتجات الألبان والكافيين والمواد الغذائية المصنعة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العلاجات.

طرق علاجية أخرى:

يساعد أخذ البخار على أساس منتظم.

اشرب الحساء الساخن مرتين في اليوم.

جرب الغرغرة بالماء المالح مرة واحدة على الأقل في اليوم.

حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء.

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