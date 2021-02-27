طبيب البوابة: ما هو مرض تيبس المفاصل؟

تيبس المفاصل هو ظاهرة مرضية عادة ما تحدث في فصل الشتاء لأن الجسم يتأثر كثيرًا بتغيرات الطقس البارد والهواء الجاف...

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يحدث تصلب أو تيبس المفاصل عندما يتم تآكل الغضروف الموجود في المفصل مع مرور الزمن. هذا الغضروف يمنع احتكاك العظام ببعضها ويقوم بتسهيل حركة المفاصل. فهو عبارة عن مادة مرنة تتواجد في نهايات العظام. كما يتواجد في كل مفصل غشاء زلالي وهذا الغشاء يعمل على حماية المفاصل ويساعد على تليين حركتها ويسهل انزلاقها.

هذا الغشاء يحتوي على نسبة عالية من حمض الهيالورنيك الذي يمنح المفصل قوام لزج ومرن. عندما يُصاب الغشاء الزلالي بالالتهاب يتناقص هذا الحمض مع زيادة الإفرازات الخاصة بالالتهاب. بالتالي يفقد حمض الهيالورنيك دوره في تليين المفصل ثم تتراكم السوائل داخل المفصل مما يحدث تآكل الغضروف وتصبح المفاصل مكشوفة. هنا تزداد البروزات العظمية وتصاب المفاصل بالورم والانتفاخ.

ما هي أسباب تيبس المفاصل؟

من أبرز أسباب تيبس المفاصل هو التقدم بالعمر، لكن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى ها المرض. زيادة الوزن تشكل حملًا شديدًا على المفاصل كما أن هناك بعض العوامل الوراثية التي تنتقل عبر الجينات. النساء هن أكثر عرضة للإصابة بمرض تيبس المفاصل حيث تمر المرأة بمرحلة الحمل والولادة والرضاعة التي تتسبب في فقدانها المزيد من الكالسيوم مما يضعف العضلات والعظام.

الإصابة بمرض النقرس والالتهاب الروماتويدي يسببان أيضًا خشونة وتصلب المفاصل.

أعراض تيبس المفاصل

عند التعرض للإصابة بمرض تيبس المفاصل يحدث نوع من الألم الشديد، هذا الألم هو الذي يكشف المرض. كذلك ظهور التورم والانتفاخ على المفاصل وهي من أعراض المرض. هذا مع الشعور بعجز الحركة وصلابة العضلات. يصاحب تيبس المفاصل وتشنجات العظام والخمول والرغبة في النوم بإستمرار، حتى نقلل من الاحتكاك والآلام.

إذا كنتِ من النساء المصابة بتيبس وخشونة المفاصل، أصواتًا من الطقطقة في المفصل بمجرد لمسها أو تحريكها مع ضعف شديد في العضلات وخاصة مفصل الركبة.

علاج تيبس المفاصل

هناك العديد من الطرق العلاجية والنصائح التي تعالج مرض تيبس المفاصل. منها الطرق العلاجية الطبية والتي تتم عن طريق الدواء أو الجراحة بالمنظار وهذا حسب الحالة. يوجد بعض العلاجات الطبيعية وهذه العلاجات آمنة وصحية ونتائجها فعالة.

أهم العلاجات الطبيعية



1-ممارسة الرياضة

ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة التي تعمل على تليين المفاصل وتزيد من تدفق الدم إليها تشعرك بالتحسن. هذا مع عمل مساج بمنطقة المفصل المصابة بالالتهاب والتصلب كما يمكنكِ تدليك المفصل برفق بإستخدام زيت الزيتون، فله قدرة كبيرة في تخفيف التورم.

2- تناول نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على عناصر الكالسيوم والفيتامينات والبروتين يقوم بإصلاح خلايا المفاصل التالفة ويساعد في ترميمها. يجب الابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تزيد من ضعف وهشاشة العظام وتصلب المفاصل.

3- ترطيب الجسم

يتم ذلك من خلال تناول كميات كبيرة من الماء وعصير الفاكهة الطازجة خلال فصل الشتاء. السوائل تساعد على ترطيب المفاصل والحد من التهابها مع منحها الليونة والمرونة الكافية. إحرصي عزيزتي على الاستحمام بالماء الدافئ لتخفيف تورم المفاصل وتسهيل حركتها.

4- خسارة الوزن

انقاص الوزن وحرق الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم تخفف كثيرًا الحالة. إنقاص الوزن يخفف من تيبس المفاصل ويحد من خشونتها ويسهل حركتها. فمن خلال اتباع ريجيم مناسب مع ممارسة الرياضة التي تساهم في حرق الدهون واذابتها, يقل الضغط على الركبتين والمفاصل وتشعرين بالقوة والنشاط.

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