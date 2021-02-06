طبيب البوابة: ما هي أسباب ألم الركبة وطرق علاجها ؟

بحسب خبراء الطب البديل فإن أهم سبب لألم الركبة إن لم يكن هنالك سبب ميكانيكي مثل الضربات أو الكسور هو الانسداد الذي يحصل في المفصل بسبب الريح والبرد والرطوبة...

بحيث هذه الأسباب مجتمعه تمنع الدم من التدفق الطبيعي للمفصل وبالتالي تراكم السموم فيه مما يؤدي للأعراض سابقه الذكر. اضافة الى عامل زيادة الوزن .

أعراض ألم الركبة:

ألم وتصلب في عضلات الركبة.

تورم عام أو موضعي حول مفصل الركبة.

ضعف وإعاقة في الحركة مع أصوات طقطقة أثناء الحركة.

علاج ألم الركبة في الطب البديل:

استعمال الزيوت، واهمها زيت الكافور، القرنفل، النعناع ، القرفة والطيون، تخلط بنسب متساوية ويدهن بها المفصل المصاب، يجب فحص الحساسة قبل استخدام هذه الزيوت.

إفراغ المفصل من الشوائب بعمل الحجامة على الجانب الداخلي للمفصل.

تقويه جريان الدم بشكل طبيعي للمفصل باستخدام شرائط كينسيو يمكن عمل لزقات الظهر شرائط واستخدامها.

الإبر الصينية أو الالتراساوند العلاجي أو الليزر التي تعمل على طرد الرطوبة من المفصل ويمكن أيضا استخدام الحرارة إن لزم الأمر.

تخفيف الوزن إن وصل الأمر لحد تآكل الغضاريف.

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