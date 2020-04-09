طبيب البوابة: ما هي أسباب إصابة المرأة الحامل بالبواسير؟

في ظل ظروف الحجر المنزلي وقلة الحركة يمكن أن تشعر المرأة الحامل بعدة أعراض مزعجة قد تكون مؤشراً على اصابتها باللتهاب البواسير، ومن أبرزها وجود نزيف أثناء الإخراج مع الشعور بالألم الحاد. بالإضافة الى خروج بعض الإفرازات المخاطية من فتحة الشرج والشعور بالحكة وظهور كتلة صغيرة. ومن أهم الأسباب التي تجعل المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالبواسير هي:

ضغط أوردة الرحم والحوض

وجود ثقل في الجسم مما يحدث ضغط شديد في الرحم وخاصة على الأوردة والأوعية الدموية الخاصة بالحوض وهذا نتيجة لنمو ومبروك الجنين في المرحلة الثانية والثالثة من الحمل. عندما يحدث ضغط للوريد الكبير الموجود في الجانب الأيمن من الجسم وهو الوريد الأجوف الذي يوجد في الأسفل والذي يقوم باستقبال الدم من الطرفين السفليين فقد يحدث بطء لعودة الدم مرة أخرى من الجسم مما يساهم في زيادة الضغط عليه تحت الرحم ويصاب بالانتفاخ والتورم والتمدد.

الإمساك

من أهم العوامل التي تسبب للمرأة الحامل الإصابة بالبواسير هي حالات الإمساك المزمنة التي تصيب الحامل والتي تكون من أبرز أعراض الحمل. لكن إذا كانت حالة الإمساك وعسر الهضم شديدة للغاية فقد تسبب الإصابة بالبواسير وتفاقمها وتورم الأوعية الدموية بشكل كبير.

هرمون البروجسترون

هل تعلمين عزيزتي الحامل أن ارتفاع هرمون البروجسترون قد يساهم بشكل كبير في إصابتكِ بمرض البواسير. من المعروف أن هرمون البروجسترون قد يزداد بشدة أثناء فترة الحمل مما يسبب ارتخاء لعضلات الحوض مع ارتخاء لجدار الأوردة وبالتالي قد التورم الأوردة بكل سهولة وتصاب بالبواسير. زيادة هرمون البروجسترون أيضًا قد يساعد على إصابة المعدة بالإمساك وصعوبة في الهضم وحركة الأمعاء.

ولعلاج التهاب البواسير في المنزل بطرق طبيعية ننصح بالآتي: