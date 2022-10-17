طبيب البوابة: ما هي أسرار سرة البطن المتعلقة بصحتك؟ زر البطن أو السرة هو جزء مهم من الجسم يتم تجاهله أكثر من غيره. تُعرف سرة الشخص أيضًا باسم سرة البطن. في بعض الناس تكون مسطحة وفي البعض الآخر تكون بارزة. وتمثل السرة المكان الذي تم فيه ربط الحبل السري للطفل بأمه وكان بمثابة مرور لتغذية الطفل. بعد ولادة الطفل ، يتم قطع الحبل السري. حتى أن البعض يعتبرها بمثابة لغز من أسرار الحياة. وفقًا للأيورفيدا ، يحمل زر البطن العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن يغير صحة الفرد إذا تم الاعتناء به.

طبيب البوابة: ما هي أسرار سرة البطن المتعلقة بصحتك؟

السرة يمكن أن تخبرنا الكثير عن الصحة

يقول الأطباء أن زر البطن متصل بأوردة متعددة في الجسم بالإضافة إلى الرباط المستدير للكبد. على عكس أي مفاهيم خاطئة شائعة حول الطبيعة غير السريرية السرة تقول الكثير عن الحالة الصحية للشخص . وفقًا للأيورفيدا ، فإن البطن هو موقع "Agni" ، الذي يتحكم في الهضم والتبول وما إلى ذلك. إن السرة هي مركز البطن الأمامي حيث تظهر العديد من الأمراض ، كما يضيف الخبير.

طبيب البوابة: ما هي أسرار سرة البطن المتعلقة بصحتك؟

ما الذي يجب أن تعرفه عن السرة؟

تعيش مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة داخل السرة. ووفرة هذه الكائنات الدقيقة هي مؤشر على الصحة العامة ومناعة الفرد.

يعتبر تراكم الدهون حول منطقة البطن مؤشرًا على السمنة في الأيورفيدا. وتضيف أن نتوء النبهي يعتبر مؤشرًا على أمراض مثل الاستسقاء.

في اليوغا ، ترتبط السرة بنقطة نبهى الشاكرا (الشاكرا عبارة عن مجموعة من نقاط الطاقة). يقول الخبير الأيورفيدا ، بصرف النظر عن الجوانب الحاكمة للتوازن في الجسم ، يعتقد أنه مرتبط بالرضا.

طبيب البوابة: ما هي أسرار سرة البطن المتعلقة بصحتك؟

ما هي المشاكل الصحية المرتبطة في زر البطن؟

يمكن أن تؤدي سرة البطن المتسخة إلى عدة إصابات . الإفرازات كريهة الرائحة تنجم عن التراكم البكتيري. وإذا لم يتم علاجه مبكرًا ، فقد يؤدي إلى إفراز صديد أيضًا . يمكن أن تتكون الخراجات الدهنية أيضًا داخل السرة. يمكن أن تكون مؤلمة ومتورمة وقد تحتوي على صديد . يمكن أن يحدث الفتق السري عندما يكون هناك ضغط على البطن .

طبيب البوابة: ما هي أسرار سرة البطن المتعلقة بصحتك؟

كيف تعتني بالسرة؟

ينصح الاطباء بتزييت السرة، الامر الذي يمكن أن يساعد في توفير العديد من الفوائد الصحية مثل توهج الجلد وتخفيف الطفح الجلدي وتخفيف آلام المعدة وتحسين الهضم.

من المهم أيضًا الحفاظ على السرة نظيفة وجافة. استخدم صابونًا معتدلًا أثناء الاستحمام واشطف السرة بالماء الدافئ وجففها بمنشفة.

نقاط رئيسية يجب ملاحظتها

على الرغم من أن سرة البطن ليس لها أي وظائف مرئية ، إلا أنها تتمتع بأهمية بيولوجية هائلة.

من المناسب الحفاظ على السرة نظيفة وجافة. اعتني به أثناء الاغتسال والاستحمام ، حتى لا تصبح سرة البطن غير النظيفة أرضًا خصبة لمسببات الأمراض والالتهابات المؤلمة. في حالة حدوث أي إصابة اطلب توصيات من الأطباء.

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