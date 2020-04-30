طبيب البوابة: ما هي أفضل المواد لصنع الكمامات في المنزل؟

يعد ارتداء الكمامة أحد أهم الاستراتيجيات للوقاية من عدوى فيروس كورونا، ولكن وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب ترك القناع الجراحي وقناع N95 للمهنيين الطبيين الذين يعملون على الخط الأمامي. ولكن ماذا عن البقية؟ حسناً، يمكننا ببساطة صنع كمامة من القماش في المنزل.

السؤال الأول الذي يطرح نفسه عندما تفكر في صنع كمامة في المنزل هو ما هي المواد التي يجب استخدامها؟

قام باحثون من مختبر أرغون الوطني وجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة باختبار مجموعة متنوعة من المواد الشائعة في ظل ظروف مختبرية مختلفة للتحقيق في خصائص الترشيح الميكانيكية والكهربائية.

أفضل مادة

وجد البحث أن الطبقات المتعددة وخلط الأقمشة هي الأفضل لتصفية الجسيمات. ولكن إذا كان القماش غير مناسب ، فإنه سيفشل في حمايتك.

تم إجراء البحث على العديد من الأقمشة الشائعة مثل القطن ، والحرير ، والشيفون ، والفانيلا ، والمواد التركيبية المختلفة ومجموعاتها.

وقال الباحثون "بشكل عام ، نجد أن توليفة الأقمشة المختلفة المتاحة بشكل شائع والمستخدمة في قماش الكمامات المصنوعة يدوياً يمكن أن يوفر حماية كبيرة ضد انتقال الجزيئات ".

وكتب الباحثون: "كانت كفاءة مجموعة الاقمشة التالية (مثل القطن والحرير والقطن والشيفون والقطن والفانيلا) 80 في المائة (للجسيمات <300 نانومتر) و 90 في المائة (للجسيمات> 300 نانومتر)". .

يعتقد الباحثون بأن الأداء المحسن لمجموعة الاقمشة يرجع على الأرجح إلى التأثير المشترك للترشيح الميكانيكي والكهروستاتيكي.

الترشيح الميكانيكي

وجد الفريق أنه بالنسبة للأقمشة مثل القطن ، فإن عدد الخيوط العالية يعمل بشكل أفضل. كلما كانت الثقوب أصغر ، كلما قل عدد الجسيمات الكبيرة التي يمكن أن تتسرب للداخل. هذا هو الترشيح الميكانيكي ، حيث يلتقط النسيج الجسيم.

الترشيح الكهروستاتيكي

على سبيل المثال ، الأقمشة الثابتة مثل البوليستر ، فإن الفلتر الكهروستاتيكي يحبس الهباء الجوي داخل البيئة الساكنة.

النتيجة:

أفضل كمامة هي التي تحتوي على طبقات متعددة المواد مزيج من الأقمشة المختلفة لتصفية الغالبية العظمى من الجسيمات.

تذكر:

كل هذا لا يعمل إذا لم ترتدي الكمامة بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي الفجوات الناتجة عن التركيب غير المناسب إلى انخفاض كفاءة الترشيح بنسبة 60 في المائة. لذا ، سواء كنت ستصنع أو تشتري الكمامة، تأكد من ارتدائها بشكل صحيح.