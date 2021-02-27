طبيب البوابة: ما هي الفوائد الصحية لرياضة السكوات؟

تعد التمارين الصباحية الخفيفة من أفضل التمارين التي ينبغي على كل فرد من أفراد العائلة ممارستها. تساعد هذه التمارين على تليين المفاصل والعظام وتجديد النشاط ...

اذا كنت تبحث عن تمرين خفيف وسريع وذو فوائد صحية رائعة، طبيب البوابة ينصحك بتجربة السكوات Squat الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية ورفع المزاج.

التخسيس وحرق الدهون

تساعد تمارين السكوات على التخسيس بشكل كبير فممارسة تمارين السكوات لمدة نصف ساعة يومياً يساعد على حرق ما يزيد عن 500 سعر حراري او أكثر كما انها تساعد على رفع معدل الحرق في الجسم، وتساعد على تنسيق القوام وتخسيس الجسم كله وخاصة الساقين والارداف وسوف تلاحظي ان قياس الساقين والارداف قد اختلف كثيراً بعد فترة قليلة من الاستمرار على ممارسة تمارين السكوات.

التخلص من السلوليت

ظهور السلوليت في مناطق متفرقة من الجسم من ابرز المشاكل التي تعاني منها العديد من النساء وخاصة عند زيادة الوزن وقد تزيد مشكلة السولوليت لدي المرأة بعد الحمل بشكل كبير نظراً لزيادة الوزن بعد فترة الحمل بشكل كبير، ومن اكثر الاماكن التي يظهر فيها السلوليت الساقين والمؤخرة ويظهر احياناً في الذراعين، والتخلص من السيلوليت امر صعب للغاية حتي مع نزول الوزن، ولكي يختفي السيلوليت من الجسم يحتاج الى ممارسة التمارين الرياضية وتمارين السكوات بمختلف انواعها تساعد على التخلص من السيلوليت الذي يظهر في المؤخرة والساقين.

شد ورفع المؤخرة

الحصول على مؤخرة جميلية ومشدودة امر يهم كل امرأة، وتمارين السكوات تساعد على شد المؤخرة ورفعها واعطائها مظهر مميز، فبعد فترة قليلة من ممارسة تمارين السكوات سوف تلاحظين ان مؤخرتك قد اصبحت أكثر جاذبية ومشدودة بشكل كبير كما انكي سوف تتخلصي من أي ترهل في المؤخرة كما ان تمرين السكوات يساعد على تصغير المؤخرة بسرعة كبيرة مقارنة مع التمارين الرياضية الاخرى.

تقوية العظام

تمرين السكوات تمرين مهم جدا للعظام فالسيدات التي تحرص دائما على ممارسة تمارين السكوات بمختلف انواعها تصبح العظام والعضلات لديها أقوى بكثير، كما ان هذا التمرين يحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام، فتمارين السكوات تساعد على تقوية عظام الركبة وتقوية عظام الفخذين يساعد ايضا على تقوية عظام الظهر، ولكن يجب الحرص على اداء التمارين بالطريقة الصحيحة لان الممارسة الخاطئة لتمارين السكوات تؤثر بالسلب على العظام والعضلات وتشكل ضغط عليها.

التخلص من الطاقة السلبية

تمرين السكوات تساعد السيدات على التخلص من اي طاقة سلبية في الجسم ،فبعد ان تقومي بعمل التمرين تشعرين ان كل الطاقة السلبية الموجودة في جسمك قد تحولت الى طاقة ايجابية وتشعرين بالسعادة ، وتجدين نفسك اكثر نشاط وحيوية وتزيد قدرتك على تحمل المتاعب والضغوط اليومية التي قد تواجهيها، لذا احرصي على ان تبدئي يومك بممارسة تمارين السكوات لتبدئي يومك بنشاط وتتخلصي من الارهاق والكسل.

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