طبيب البوابة: ما هي قيلولة القطط التي يعاني منها الأطفال الرضع؟

يعاني الأطفال حديثو الولادة من أنماط نوم غير متسقة. لكن عدم وجود روتين محدد لفترة طويلة يمكن أن يكون مرهقًا للوالدين...

طبيب البوابة: لماذا تشعر بارتعاش اثناء النوم ؟

في بعض الحالات ، يستيقظ الأطفال الرضع عدة مرات بعد قيلولة قصيرة جداً، على الرغم من الرضاعة المناسبة. هذا لا يترك للوالدين وقتًا طويلاً للقيام بأنشطة أخرى حيث يجب أن يكونوا حول الطفل طوال الوقت.

هذا سيناريو شائع يواجه الآباء والأمهات حيث يصعب عليهم الحفاظ على روتين محدد ، خاصة فيما يتعلق بالنوم. لذا ، فإن دورة النوم والاستيقاظ القصيرة حيث يستيقظ الطفل كل 30-45 دقيقة بعد النوم تسمى "قيلولة القطط".

تعتبر غفوة القيلولة عند الأطفال حديثي الولادة أمرًا شائعًا وليس مصدر قلق. ولكن يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا للغاية ومرهقًا للوالدين إذا استمر حتى بعد الأشهر الأولى من الولادة.

لماذا ينام الأطفال لفترات قصيرة؟

يحدث هذا لأن الأطفال يقضون وقتًا أطول في مرحلة خفيفة من النوم تسمى REM ، مما يعني أنهم يستيقظون بسهولة ويجدون صعوبة في العودة إلى النوم. عندما يمرون بمرحلة النوم الخفيف ، يستيقظون. عندما يكبر الأطفال ، يطورون أيضًا القدرة على إعادة أنفسهم إلى النوم ، ولا يتمتع الأطفال حديثو الولادة بهذه القدرة.

الأطفال الذين ينامون عن طريق التأرجح أو الرضاعة أو الرضاعة الطبيعية ، يبحثون دائمًا عن الأشياء التي يمكن أن تساعدهم على النوم. من الصعب جدًا جعل هؤلاء الأطفال ينامون دون مساعدة من أي شيء.

النوم وبكاء الأطفال دون سبب

إذا استيقظ الأطفال بين فترات النوم ويمكن إعادتهم إلى النوم بسهولة ، فهذه ليست مشكلة. ينشأ القلق عندما يستيقظ الطفل وهو يبكي دون سبب ، حتى بعد الرضاعة والتأرجح وتغيير الحفاضات. في هذه الحالة ، يوصي الخبراء بالتحدث إلى الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة أساسية.

إذا كان طفلك ينمو ويتمتع بصحة جيدة ، فإن القيلولة ليست مشكلة.

كيف تطيل وقت نوم الطفل؟

ابحث عن الإشارات - التثاؤب أو مص الإبهام. ضع طفلك في سرير الأطفال ودعه ينام دون إرضاعه أو هزّه.

إذا كنت قادرًا على القيام بذلك ، فعندئذ في المرة القادمة التي يستيقظ فيها طفلك بين الحين والآخر ، سوف يهدأ ويعود إلى النوم. إذا استيقظ ، لا تحمله على الفور ، حاول إعادتها للنوم أثناء وجوده في مهده.

أبقِ الأضواء خافتة ولا تصدر ضوضاء حول الطفل عندما يكون نائمًا.

ما يمكن للوالدين القيام به لأنفسهم؟

يريد كل والد أن يبذل قصارى جهده من أجل طفله ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل نفسك. اذهب للتمشية أو اطلب المساعدة في مجالسة الأطفال أو في الأعمال المنزلية الأخرى. احصل على قسط من النوم عندما يأخذ طفلك قيلولة.

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