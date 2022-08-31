طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟ الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم ويحتاجها الجسم لعدة وظائف بيولوجية. ولكن ، على الرغم من العديد من التدخلات البيولوجية ، يُنظر دائمًا إلى الكوليسترول في الدم على أنه الجاني. وذلك لأن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يترسب على الأوعية الدموية ويضيقها ويؤثر على تدفق الدم عبر الشرايين. في بعض الأحيان تنكسر هذه الترسبات وتشكل جلطة تؤدي إلى نوبة قلبية أو حتى سكتة دماغية.

ما يجعل نسبة الكوليسترول في الدم تهديدًا لصحة الإنسان هو السبب في أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لا يظهر أي أعراض. فقط عندما يتقدم إلى مرحلة يصعب فيها إعادة الجسم إلى طبيعته ، يبدأ المرء في رؤية الأعراض. الطريقة الوحيدة لمراقبة نسبة الكوليسترول في الدم هي فحصه بانتظام.

طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟

متى يجب أن تبدأ بفحص مستوى الكوليسترول في الدم؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، يجب اختبار مستوى الكوليسترول في الدم بدءًا من سن 20.

يقترح الأطباء لاختبار مستويات الدهون لدى الأطفال، بإجراء ذلك بمجرد بلوغهم سن 9 سنوات. ومرة ​​أخرى ، يُقترح تكرار ما بين مجموعة تتراوح أعمارهم بين 17 و 20 عامًا.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة بأنه "يجب فحص الكوليسترول في وقت مبكر من الحياة - حتى الأطفال والمراهقين يجب أن يخضعوا لفحص الكوليسترول لديهم".

من الحكمة اتباع عادة منتظمة لإجراء اختبارات الكوليسترول في الدم نظرا لانتشار ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بين السكان.

يحث الناس على مراقبة الكوليسترول لديهم بدءًا من سن 25 عامًا والتي يمكن تنظيمها عن طريق إجراء الفحص سنويًا. وبعد ذلك يوصى بإجراء فحص مرة واحدة سنويًا لمراقبة مستوى الكوليسترول لديك.

بشكل عام ، يوصي الخبراء بضرورة إجراء الاختبار للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا كل 5 سنوات ، كما يشيرون إلى إمكانية زيادة وتيرة الاختبار.

طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟

ما هو المستوى المثالي للكوليسترول حسب العمر؟

حتى سن 19 عامًا ، يجب أن يظل مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 170 ملليجرام لكل ديسيلتر.

يجب أن يكون المستوى الطبيعي للكوليسترول عند البالغين أقل من 200. ويقال إن الشخص الذي يعاني من نسبة الكوليسترول في الدم بين 200 و 239 هو شخص بالغ.

من المهم جدًا إبقاء الكوليسترول أقل من مستوى الاعلى.

طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟

التاريخ العائلي للكوليسترول

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يميل الأفراد الذين لديهم تاريخ من ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تطوير هذه المضاعفات في وقت مبكر من الحياة. إذا كان أي من أفراد عائلتك المقربين مصابًا بهذه الحالة ، فمن المحتمل أن تصاب به.

تُعرف هذه الحالة بفرط كوليسترول الدم العائلي (FH) ، وهي تجعلك عرضة لحدوث ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية. نتيجة لذلك ، يكون الفرد أكثر عرضة للأمراض التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية في سن مبكرة جدًا.

يجب على الأشخاص الذين شهدوا نوبات قلبية لدى أفراد الأسرة المقربين أن يكونوا حذرين للغاية بشأن مستوى الكوليسترول في الدم لديهم.

طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟

كيف نفهم تقرير الكوليسترول في الدم؟

يتكون الكوليسترول من HDL أو البروتين الدهني عالي الكثافة، أو LDL البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.

يسمى LDL بالكوليسترول الضار ، و HDL هو الكوليسترول الجيد ، والدهون الثلاثية ، التي على الرغم من أنها لا تعتبر ضارة ، ترتبط بأمراض القلب.

يتم إجراء اختبار الكوليسترول الكامل لتحديد مستويات الكوليسترول المختلفة في الدم.

يتم قياس مستوى الكوليسترول من حيث الملليغرام لكل ديسيلتر أو ملغ / ديسيلتر.

عندما يكون مستوى الكوليسترول الكلي في الدم أقل من 200 ، فإنه يعتبر طبيعيًا. الكوليسترول الحدودي هو عندما تكون القراءة بين 200 و 239. يعتبر الكوليسترول أعلى من 240 محفوفًا بالمخاطر.

طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟

الأسباب:

يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم بسبب العادات الغذائية غير السليمة مثل تناول الأطعمة المكررة / الأطعمة السريعة ، والحلويات ، ومنتجات المخابز ، وما إلى ذلك ، وقلة ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. أن

مستوى LDL هو المحدد الأكبر. المستوى المقبول من LDL أقل من 100 ويوصي الأطباء بإبقائه أقل من 70 لأولئك الذين يعانون من مرض الشريان التاجي.

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