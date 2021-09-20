طبيب البوابة: متى يسبب الأرز الإصابة بالسرطان؟ يعتبر الأرز، غذاءً أساسياً في العديد من البلاد. عندما يتم تناول الأرز باعتدال، يكون الأرز صحيًا. إنه أيضًا خيار سهل الطهي وبالتالي فهو المفضل للأشخاص الذين ليس لديهم الكثير من الوقت لقضائه في المطبخ.

لكن عدم طهي الأرز بشكل صحيح يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك. ستصاب بالصدمة لمعرفة أن دراسة حديثة تدعي أن عدم طهي الأرز بشكل صحيح يمكن أن يصيبك بالسرطان. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح.

جميع الأطعمة التي نأكلها هذه الأيام مليئة بالمواد الكيميائية. حتى دون أن ندرك أننا نتناول الكثير من المواد الكيميائية كل يوم ، مما قد يسبب مشاكل في المستقبل. طعامك المفضل هذه الأيام مليء بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية.

طبيب البوابة: متى يسبب الأرز الإصابة بالسرطان؟

الدراسة

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة كوينز بلفاست في إنجلترا ، فإن المواد الكيميائية من السموم الصناعية والمبيدات الحشرية في التربة يمكن أن تجعل الأرز خطيرًا. يمكن أن يؤدي حتى إلى التسمم بالزرنيخ في كثير من الحالات.

طبيب البوابة: متى يسبب الأرز الإصابة بالسرطان؟

دراسة أخرى

لا توجد دراسة واحدة ، بل عدة دراسات ، تدعي أن الأرز مادة مسرطنة وتشجع على تكوين السرطان.

في دراسة أخرى، شاركت النساء في دراسة المعلمين في كاليفورنيا، والتي بدأت في منتصف التسعينيات لتحديد عوامل الخطر المحتملة لسرطان الثدي وغيره من السرطانات.

أصيب ما مجموعه 9400 مشارك بالسرطان أثناء المتابعة ، وكانت حالات سرطان الثدي وسرطان الرئة هي الأعلى.

طبيب البوابة: متى يسبب الأرز الإصابة بالسرطان؟

أضرار الزرنيخ

الزرنيخ مادة كيميائية موجودة في معادن مختلفة. يتم استخدامه لصنع المبيدات الحشرية الصناعية ومبيدات الآفات. هناك بعض الدول التي لديها مستوى مرتفع من الزرنيخ في المياه الجوفية. ولكن إذا تعرضنا للمادة الكيميائية لفترة طويلة من خلال الطعام أو الماء، فقد يؤدي ذلك إلى التسمم بالزرنيخ. يمكن للمرء أن يعاني من القيء، وآلام في البطن، والإسهال، وحتى السرطان. وفقًا للدراسة، يحتوي الأرز على مستوى عالٍ من الزرنيخ، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل.

الطريقة الصحيحة لتناول الأرز للوقاية من التسمم

لا داعي للتخلي عن الأرز المفضل لديك. وفقًا للدراسة التي أجرتها جامعة كوينز بلفاست ، فإن أفضل طريقة للتخلص من الزرنيخ من الأرز هي نقعه طوال الليل في الماء قبل الطهي. عندما اتبعت هذه العملية، انخفض مستوى السموم بنسبة 80 في المائة.

التحليل

أولاً: في الطريقة الأولى ، يتم طهي جزئين من الماء وجزء واحد من الأرز عن طريق تبخير الماء.

ثانياً: تمت إضافة خمسة أجزاء من الماء إلى جزء واحد من الأرز والتخلص من الماء الزائد. في هذه الطريقة ، يتم تقليل مستويات الزرنيخ إلى النصف.

ثالثًا: تم نقع الأرز طوال الليل ووجد أن مستويات الزرنيخ انخفضت بنسبة 80 في المائة. إذا لم يكن لديك وقت ، فيمكن نقع الأرز لمدة 3-4 ساعات فقط.

طبيب البوابة: ما هو أفضل نوع من الأرز لصحتك؟

طبيب البوابة: هذا هو الوقت المناسب لتناول الأرز إذا كنت تريد انقاص وزنك!