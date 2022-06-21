طبيب البوابة: متى يمكنك الصراخ على أطفالك؟ يسارع الكثير من الناس إلى الرد بـ "نعم" أو "لا" عندما يُسألون عما إذا كان من المقبول الصراخ على الأطفال لتأديبهم. ومع ذلك ، فإن المواقف التي يجد الآباء أنفسهم فيها غالبًا ما تجعل من الصعب الالتزام بقواعد مثل "لن أصرخ أبدًا" أو "سأصرخ لأن الأطفال لن يتعلموا بطريقة أخرى."

عندما يسيء الأطفال التصرف أو يفعلون شيئًا محفوفًا بالمخاطر أو يقومون بمزحة ما، يمكن أن يكون الصراخ رد فعل طبيعي. وغالبًا ما يصرخ الأهل على أطفالهم لتأديبهم ويبدو أنها الطريقة الوحيدة لجذب انتباههم، خاصة اذا كنت متوترًا.

إذا كنت لا تريد الصراخ على أطفالك بشكل عام ولكن غالبًا ما ينتهي بك الأمر كذلك عندما تفقد أعصابك ، فقد تشعر بالذنب لاحقًا. اعلم أن الصراخ لا يجعلكما سيئان. ومع ذلك ، فإن الصراخ هو "تقنية" يمكننا الاستغناء عنها.

طبيب البوابة: متى يمكنك الصراخ على أطفالك؟

لماذا يصرخ الوالدان؟

قد يشعر الوالدان وكأنهم يثبتان موقفهما ويقدمان الانضباط المناسب عندما يصرخان على أطفالهما. يترك الأهل الغضب يظهر في صوتهم لأنهم يريدون أن يعرف الطفل أنهم محبطون مع الأمل في أن يحفزهم ذلك على التوقف عن السلوك السيء. يمكن أن يكون هذا أمرًا مقبولاً طالما أوضح الآباء أنهم محبطون من سلوك الطفل وليس الطفل.

إن الفرق بين الصراخ الخطير والصراخ غير الخطير هو مسألة محتوى ونية وتكرار. يمكن أن يكون الصراخ "لا تركض في الشارع" شيئًا رائعًا ولكن وصف الطفل بأنه "غبي" أثناء الصراخ في الشارع هو أمر محظور.

طبيب البوابة: متى يمكنك الصراخ على أطفالك؟

متى يعتبر الصراخ مقبولاً، ومتى لا يكون كذلك

من المهم معرفة ما إذا كان بإمكانك رفع صوتك بناءً على عمر طفلك. من غير المحتمل أن يفهم الأطفال الصغار منطق الصراخ ولن يمتصوا سوى الغضب. عندما يصرخ الآباء على الأطفال الصغار ، فإنهم يخلقون الخوف ، مما يمنع الأطفال من إدراك أن والديهم يحاولون حمايتهم.

لاحظ كيف يستجيب طفلك للصراخ وما بعد الصراخ. سيكون عليك التحكم في نفسك إذا كان صراخك يؤدي إلى عواقب سلبية. بالنسبة لبعض الأطفال ، فإن الصراخ هو مجرد صوت أحد الوالدين بصوت عالٍ بينما يمكن للآخرين أن يأخذوه على محمل شخصي للغاية ويشعرون بالأذى.

هناك أوقات يكون فيها رفع صوتك أمرًا رائعًا وحتى ضروريًا. يمكن أن يكون هذا عندما يكون لديك أطفال يضربون بعضهم البعض أو يحاولون شيئًا خطيرًا يمكن أن يؤذهم أو يؤذي أي شخص آخر من حولك. هذه حالات عندما تصدمهم بالصراخ ، ولكن بمجرد جذب انتباه الطفل ، يجب عليك تعديل صوتك. في الأساس ، الصراخ للتحذير ، لكن الحديث للشرح.

إذا وجدت نفسك تصرخ طوال الوقت وكل الأيام ، فلديك مشكلة تحتاج إلى السيطرة. الفشل في القيام بذلك بشكل يومي وباستمرار يعتبر استراتيجية تربية طويلة الأجل غير منتجة.

طبيب البوابة: متى يمكنك الصراخ على أطفالك؟

نصائح للمساعدة على الحفاظ على هدوئك

الخطوة الأولى هي معرفة الوقت الذي توشك فيه على فقدان أعصابك. قد تشعر بالانزعاج أو القلق أو أنك خارج عن السيطرة. إن إدراك ما يشعر به جسمك هو المفتاح. ابحث عن الإشارات الجسدية مثل الفك المشدود ، وضيق الصدر ، وزيادة معدل ضربات القلب، وازدياد دفء بشرتك.

عندما تلاحظ هذه العلامات ، جرب هذه الاستراتيجيات السريعة لتغيير الأمور. خذ شهيقًا وزفيرًا عميقًا وكرر ذلك عدة مرات. حاول التفكير في ما يقلل من قلقك ويهدئ أعصابك.

الخطوة الثانية حاول أن تحدد محفزاتك التي تجعلك تصرخ في المقام الأول ، خاصةً إذا كانت عوامل أخرى غير الموقف مثل المواعيد النهائية للعمل أو الإجهاد الناتج عن الأعمال المنزلية أو الصحة. مجرد معرفة مسبباتك مسبقًا يقلل من احتمالية السماح لها بتحريكك في المرة القادمة. هذه الإستراتيجيات فعالة ودقيقة ، لذا فهي تعمل أيضًا عندما تكون بالخارج في الأماكن العامة.

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