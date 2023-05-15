البوابة - قد يبدو أن نقص فيتامين ب 12 لن يزعج المرء كثيرًا. ومع ذلك ، حذر خبراء الصحة من نقص هذا الفيتامين الأساسي. قد يؤدي وجود القليل جدًا من فيتامين ب 12 في الجسم لفترة طويلة إلى تلف الجسم بشكل لا يمكن إصلاحه.



سنناقش في هذه المقالة المضاعفات التي قد تنشأ بسبب نقص فيتامين B12. سنناقش أيضًا علامات نقص فيتامين B12 التي يمكن أن تساعد الناس على اكتشاف هذا النقص في أقرب وقت ممكن.



كيف يمكنني رفع مستويات B12 الخاصة بي؟

إذا كنت تبحث عن زيادة كمية فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، فعليك تناول المزيد من المنتجات الحيوانية ، مثل اللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض. تعتبر حبوب الإفطار المدعمة طريقة رائعة أخرى للحصول على المزيد من فيتامين ب 12. من الممكن أن يرغب مزودك في تناول مكمل فيتامين ب 12 بالإضافة إلى تغيير نظامك الغذائي.

طبيب البوابة : مخاطر عدم علاج نقص فيتامين ب 12

نتائج صحية محتملة لنقص فيتامين ب 12

فقدان الذاكرة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 غير المعالج إلى مشاكل في الصحة العقلية مثل فقدان الذاكرة. يرتبط فيتامين B12بالصحة المعرفية للفرد. غالبًا ما يكون هذا مصحوبًا بوخز في اليدين والساقين.

الترنح "أتاكسيا"

يُطلق على المشية غير المستقرة أو عدم التنسيق أثناء الحركة الجسدية ترنح. يُطلق على الرنح المرتبط بنقص فيتامين B12 ترنح حسي لأنه يحدث بسبب فقدان الإحساس في القدمين.

سرطان المعدة

وفقاً لهيئة الصحة البريطانية، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12 بسبب فقر الدم، وهي حالة يهاجم فيها جهازك المناعي الخلايا السليمة في معدتك ، فإن خطر إصابتك بسرطان المعدة يزداد. كما وجدت العديد من الدراسات الأخرى صلة بين انخفاض فيتامين B12 وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ضعف الرؤية

بسبب نقص هذا الفيتامين الأساسي ، تتضرر الأعصاب. عندما يتضرر العصب البصري الذي يؤدي إلى العين ، فإن قوة الرؤية للفرد تتعرض للخطر. يمكن أن يمنع فحص العين في الوقت المناسب هذه المضاعفات.

العيوب الخلقية مثل انعدام الدماغ

من المحتمل أن تحدث العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ عندما يكون هناك نقص فيتامين B12. على الرغم من أن الجينات تلعب دورًا في مثل هذه المضاعفات ، إلا أن مكملات فيتامين ب 12 يمكن أن تساعد في منع المخاطر.



طبيب البوابة : مخاطر عدم علاج نقص فيتامين ب 12

ما هي 5 علامات لنقص فيتامين ب 12 يجب ألا تتجاهلها أبداً؟



1. التعب هو العلامة الأولى والأكثر أهمية لنقص فيتامين B12. عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين ، فمن المحتمل أن يشعر بالضعف.

2. الجلد الباهت هو مؤشر آخر على نقص هذا الفيتامين الحيوي.

3. الصداع غير المبرر سببًا آخر لإجراء فحص دمك.

4. مشاكل المعدة مثل الإسهال والإمساك والانتفاخ إشارات إلى أن جسمك يفتقر إلى عنصر غذائي مهم.

5. الحالة المزاجية السيئة ، دون أي سبب آخر ، يجب فحصها مع الطبيب.

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