طبيب البوابة: مشاكل التنفس من فتحة أنف واحدة كلنا نستنشق الهواء من خلال أنوفنا. ولكن إذا لاحظنا بانتباه ، فقد يكون أحد فتحتي الأنف أكثر نشاطاً من الأخرى. فكيف تحدد ذلك؟ يمكن أن يساعد معدل وسهولة الاستنشاق والزفير في تحديد أي من فتحتي أنفك هو الأكثر نشاطاً. في حين أن عدم التوازن في أي من الأعضاء الشبيهة ليس علامة جيدة أبدًا ، إلا أن خبيرًا في صحة اليوغا قد أعطى نقاطًا معينة يقول إنها ستنعكس على شخصياتنا ، بناءً على الهيمنة والطبيعة القمعية للخياشيم.

طبيب البوابة: مشاكل التنفس من فتحة أنف واحدة

سبب انسداد فتحة الأنف

يحدث الحاجز المنحرف عندما ينزاح الحاجز الأنفي بشكل كبير إلى جانب واحد ، مما يجعل أحد الممرات الهوائية للأنف أصغر من الآخر.

طبيب البوابة: مشاكل التنفس من فتحة أنف واحدة

ما الذي يميز فتحة الأنف اليسرى؟

ترتبط فتحة الأنف اليسرى أو Ida Nadi بالطبيعة الأنثوية ، والإبداع ، والبديهية ، والراحة ، والانطوائية ، والرعاية ، والاستقبال ، والحساسية ، والفنية والتأملية.

فتحة الأنف اليسرى غير المتوازنة يمكن أن تؤدي إلى السلبية والشك الذاتي وضعف ضبط النفس.

طبيب البوابة: مشاكل التنفس من فتحة أنف واحدة

ما الذي يميز فتحة الأنف اليمنى؟

فتحة الأنف اليمنى ، المعروفة أيضًا باسم Pingala Nadi ، ترتبط بالطبيعة الذكورية ، النشاط، الفكرية ، العاطفية ، الطبيعة المنفتحة، التفكير المنطقي ، الحزم ، الصراحة ، الطاقة العالية والهضم الجيد.

احذر عدم التوازن في فتحة الأنف اليمنى يمكن أن يؤدي إلى فرط النشاط والتوتر والعدوانية.

طبيب البوابة: مشاكل التنفس من فتحة أنف واحدة

إذن ماذا تعني كلمة "غير متوازن"؟ ببساطة تعني أن الفتحة مسدودة. ولكن بصرف النظر عن هذا التفسير اليوغي ، يجب أن يؤثر الانسداد في أي من فتحتي الأنف على السلام العقلي للفرد. عندما يكون تنفس الشخص مضطربًا ، سيكون من الصعب عليه أو عليها القيام بأنشطة منتظمة. لذلك من الضروري جدًا معالجة مشاكل التنفس في أقرب وقت ممكن.

باختصار لكي نحيا حياة صحية ، يجب أن يكون كلا الخياشيم متوازنين. وهذا من شأنه أن يقوي قوة حياتنا ويسمح لنا باستخدام حكمتنا أثناء نشاطنا في العالم. وأخيراً تدرب 10 دقائق يوميًا على التنفس الصحيح.

طبيب البوابة: مشاكل التنفس من فتحة أنف واحدة

التنفس الأنفي البديل هو ممارسة يوغية للتحكم في التنفس. في اللغة السنسكريتية ، تُعرف باسم نادي شودهانا براناياما. يُترجم هذا على أنه "تقنية تنفس لتنقية الطاقة الدقيقة".

يمكن القيام بهذا النوع من التنفس كجزء من ممارسة اليوغا أو التأمل. يمكن أيضًا إجراء التنفس الأنفي البديل كممارسة خاصة به لمساعدتك على الهدوء والعقل.

هناك العديد من الاختلافات في براناياما (تنظيم التنفس). Anulom vilom و nadi shodhana هما أكثر أنواع التنفس البديل للأنف شيوعًا.

يدمج ممارسو اليوغا مجموعة من الوضعيات وتمارين التنفس في ممارساتهم. هناك نوعان مختلفان من التنفس البديل للأنف:

Anulom vilom: هذا النوع من البراناياما ينطوي على الاستنشاق الواعي من خلال إحدى فتحتي الأنف والزفير من خلال الأخرى.

Nadi shodhana: على غرار الأنولوم ، تتضمن هذه التقنية التنفس من فتحة أنف إلى أخرى. عند الشهيق ، تحبس أنفاسك لفترة وجيزة من الزمن.

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