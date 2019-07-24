طبيب البوابة: ملعقة واحدة من هذا الخليط ستخفض وزنك

هل تبحث عن طرق سهلة وسريعة وصحية لانقاص الوزن؟ ونحن نراهن على انك ستحبه.

يوصى بهذه الوصفة بشدة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بطريقة صحية وأيضًا تجنب زيادة الوزن في المستقبل. السبب في قوة هذه الوصفة يرجع إلى مكوناتها.

تتكون هذه الوصفة بشكل أساسي من مزيج من الأطعمة الحرارية. إذا كنت لا تزال لا تعرف معنى ذلك ، فسأشرح ذلك بأسهل طريقة. الأطعمة الحرارية هي تلك الأطعمة التي لديها القدرة على جعل عملية الأيض تعمل بشكل أسرع وتحرق الدهون بشكل أسرع.

كيفية عمل الوصفة:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من خل التفاح

500 مل من الماء

4 عيدان من القرفة

1 ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

تمزج جميع المكونات في مرطبان (قم بإعداد الوصفة في الليل ، بحيث يمكنك السماح للخليط بالتجانس لمدة 8 ساعات قبل البدء في تناوله). يحرك الخليط قبل شربه.

طريقة الاستهلاك:

تناولي ملعقتين كبيرتين على معدة فارغة وخذي ملعقة كبيرة واحدة قبل الوجبات أو كلما بدأت شهيتك للطعام.

لا تفقدي صبرك. لا يمكنك ملاحظة الفرق في اليوم الأول. كرري هذا الإجراء لمدة 3 أسابيع على الأقل وستلاحظين خسارة كبيرة في الوزن.

من الضروري للغاية اخذ هذه النصائح على محمل الجد ، لأن معظم الناس يتوقعون رؤية النتائج فور تناول أي خلطة اعشاب، وهذا أمر شائع للغاية. وهذا ما يسبب الإحباط وفقدان الرغبة في متابعة أي حمية أو وصفة، أي وزن مهما كان يحتاج الى بعض الوقت للزوال، تذكري هذا ولا تفقدي الامل.

لماذا هذه الوصفة مذهلة:

هذه المكونات سوف تساعد على زيادة استقلاب الأيض لحرق الدهون بشكل أسرع بدلاً من تخزينها في بطنك.