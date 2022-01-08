طبيب البوابة: نصائح الأيورفيدا من أجل نوم أفضل نواجه جميعًا صعوبة في النوم ليلًا في بعض الأحيان ، وهو أمر طبيعي تمامًا. يطلق عليه اسم مزمن عندما يصبح الأرق أمرًا معتادًا بالنسبة لك ويبدأ في التأثير على صحتك. التوتر أو القلق أو عادات النوم السيئة ، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تجعلك تتقلب وتتقلب طوال الليل.

عندما يحدث الأرق بسبب أمراض مزمنة ، ستحتاج إلى عناية طبية مناسبة ، ولكن يمكن التعامل بسهولة مع الحالة التي تحدث بسبب عادات نمط الحياة السيئة في المنزل بمساعدة الأيورفيدا.

يمكن أن يساعدك أداء بعض طقوس الايورفيدا يوميًا قبل النوم في الحصول على نوم جيد وتجعلك تشعر بالانتعاش في الصباح. وفقًا لخبراء الأيورفيدا، تساعدك هذه الطقوس على الاسترخاء ، مما يسهل عليك إيقاف عقلك عندما يحين وقت النوم.

طبيب البوابة: نصائح الأيورفيدا من أجل نوم أفضل

5 علاجات من الايورفيدا للحصول على نوم أفضل في الليل

براناياما

يشير مصطلح براناياما إلى تمارين التنفس البطيء التي يجب أن تركز فيها على تنفسك وتوجيه الطاقة في جميع أنحاء جسمك. يمكن أن تساعد ممارسة البراناياما قبل الذهاب إلى السرير على تحسين الدورة الدموية وزيادة إمداد الجسم بالأكسجين. هذا يساعد عقلك على الهدوء والنوم بسرعة.

التنفس العميق

إذا كنت تريد شيئًا أبسط من البراناياما ، فيمكنك أيضًا ممارسة التنفس العميق مع ترديد كلمة om. لذلك ، عليك أولاً أن تأخذ الشهيق أثناء ترديد صوت أوم والزفير من أنفك وفمك. كلمة "أوم" لها تأثير مهدئ على العقل ويمكن أن تجعلك تنام بشكل أسرع. عند ترديد om ، حافظ على الصمت بين كلمتين متتاليتين.

اغسل قدميك

كان الناس في العصور القديمة يغسلون أقدامهم كلما عادوا إلى منازلهم بعد يوم طويل. يساعد غسل القدمين الجسم على الاسترخاء وتخفيف توتر عضلاتك وتقليل مستوى التوتر. يقول ممارس الايورفيدا: "غسل القدمين يزيل السلبية ويجعلك تشعر بالسلام. لذلك ، من المهم أن تفعل ذلك كل يوم".

طبيب البوابة: نصائح الأيورفيدا من أجل نوم أفضل

تجنب الأجهزة الإلكترونية

يعد الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية مشكلة شائعة في أسلوب حياتنا الحديث ، مما يؤدي أيضًا إلى تعطيل نمط نومنا. استخدام الهاتف أو مشاهدة التلفاز قبل النوم يحافظ على نشاط عقلك ، مما يجعل من الصعب عليك النوم. حاول خلق بيئة هادئة بالليل قبل الذهاب للنوم. استمع إلى موسيقى هادئة أو اقرأ كتابًا لتنام بهدوء.

الأبيانغا

الأبيانغا هو شكل من أشكال العلاج الهندي القديم يتضمن تدليك الجسم بالزيت الدافئ المنقوع بالأعشاب. توصي أوهري بتدليك نقاط التوتر ليلاً إذا كان تدليك الجسم بالكامل غير ممكن. ضع بعض زيت السمسم الدافئ على جبينك وكتفيك وقم بتدليكهم بشكل صحيح لإرخاء عضلاتك والنوم بهدوء.

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