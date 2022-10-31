طبيب البوابة: نصائح لفقدان الوزن بعد انقطاع الطمث تميل الكثير من النساء إلى اكتساب الوزن عند اقتراب سن اليأس لأسباب عديدة ، أهمها التغييرات التي تحدث في أجسامهن. ومع ذلك ، إذا كن يقظات ، فيمكنهن بذل قصارى جهدهن للاستعداد للتغييرات المحتملة وتقليل التأثير على صحتهن الجسدية والعقلية.

في حين أن النصيحة العامة لإدارة الوزن تدور حول تناول الخضر والأطعمة الصحية الأخرى ، وجدت دراسة نشرت في مجلة FASEB أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يساعد النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث على حرق الدهون!

طبيب البوابة: نصائح لفقدان الوزن بعد انقطاع الطمث

حول الدراسة

أجرى الباحثون في مستشفى بريجهام والنساء بالتعاون مع جامعة مورسيا في إسبانيا دراسة تم فيها تكليف 19 امرأة بتناول 100 جرام من شوكولاتة الحليب. كان عليهن تناولها إما في الصباح مع وجبة الإفطار في غضون ساعة واحدة من الاستيقاظ أو في المساء ، خلال ساعة واحدة من النوم. استمر هذا لمدة أسبوعين.

كما سُمح للنساء بتناول ما يردن طوال اليوم ، ولم يُمنحن حدًا محددًا للسعرات الحرارية. في نهاية الأسبوعين ، وجد الباحثون أنه على الرغم من السعرات الحرارية الزائدة من الشوكولاتة ، لم تكتسب أي من 19 امرأة أي وزن.

على العكس من ذلك ، لاحظ الباحثون أن تناول شوكولاتة الحليب في وقت معين من اليوم يحسن تنظيم وزن الجسم.

طبيب البوابة: نصائح لفقدان الوزن بعد انقطاع الطمث

نتائج مذهلة!

وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن الشوكولاتة في الصباح قللن محيط الخصر بنسبة 1.7٪.

كما جعلهن ذلك لا شعوريًا يقللن من تناولهن للسعرات الحرارية اليومية بنسبة 16 في المائة. كما عانين من انخفاض في الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة بشكل عام.

أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة في الليل لم يكن لديهن أي زيادة في محيط الخصر. ومع ذلك ، فإن الذين يتناولون الشوكولاتة في الصباح يحرقون دهونًا أكثر بنسبة 25.6 في المائة من أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة في المساء ، الذين يحرقون السكر في الغالب.

وجد الباحثون أيضًا فائدة أخرى بخلاف انخفاض محيط الخصر. يساعد تناول الشوكولاتة في الصباح أيضًا على خفض المستويات اليومية من الكورتيزول - هرمون التوتر الأساسي في الجسم. الإجهاد هو عامل آخر يساهم في زيادة الوزن الناتج عن الإفراط في تناول الطعام.

طبيب البوابة: نصائح لفقدان الوزن بعد انقطاع الطمث

إليكم ما خلص إليه الباحثون

أوضح الدكتور فرانك شير ، الذي كان جزءًا من الدراسة ، أن "نتائجنا تسلط الضوء على أنه ليس فقط" ماذا "ولكن أيضًا" متى "نأكل يمكن أن تؤثر على الآليات الفسيولوجية المرتبطة بتنظيم وزن الجسم."

وأضافت الدكتورة مارتا جاراوليت ، التي شاركت أيضًا في البحث: "لم يكتسب متطوعونا وزنًا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية. وتظهر نتائجنا أن الشوكولاتة قللت من استهلاك الطاقة ، بما يتوافق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات الموضحة في الدراسات السابقة ".

طبيب البوابة: نصائح لفقدان الوزن بعد انقطاع الطمث

الشوكولاتة الداكنة لها فوائد أيضًا

أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. ثبت أن تناول الشوكولاتة الداكنة أثناء انقطاع الطمث يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلوى ، ويكافح الاكتئاب بالإضافة إلى التغيرات المزاجية الأخرى.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم الذي يساعد على رفع مستويات السيروتونين ، مما يعمل على استقرار الحالة المزاجية. كما أنه يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتساعد في حرق السعرات الحرارية.

طبيب البوابة: نصائح لفقدان الوزن بعد انقطاع الطمث

اللياقة البدنية مهمة أيضًا أثناء انقطاع الطمث

إلى جانب النظام الغذائي الصحي وتعليمات النظام الغذائي ، فإن ممارسة الرياضة لها فوائد لا يمكن تعويضها ، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث.

من الواضح أن ممارسة الرياضة بانتظام ستمنع أي وزن يسهل اكتسابه في هذا الوقت. بصرف النظر عن الحفاظ على خصرك نحيفًا ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي قد يوفر الحماية من أنواع مختلفة من السرطان بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. كما أنه يساعد على تحسين قوة عظامك وتعزيز مزاجك ، وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والتدهور المعرفي.

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