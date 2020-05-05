طبيب البوابة: نصائح للتعامل مع القولون العصبي في رمضان

هل تعاني من مشكلة التهابات القولون العصبي؟ قد تزداد المشكلة خلال فترة الصيام وقد تتسبب بعض الأغذية الرمضانية بزيادة التهابات القولون والحموضة المعوية. وينصح خبراء التغذية بتنظيم مواعيد الطعام وتجنب الأصناف التي تؤدي الى تهيج القولون مع ضرورة الابتعاد عن الوجبات الدسمة والغنية بكمية كبيرة من الدهون

نصائح علاج القولون العصبي في رمضان:

البدء بتناول التمر ضروري لكل الأشخاص ولكنه أهم لمريض القولون، يتبعه تناول طبق صغير من الشوربة ثم وجبة فطور خالية من الدهون والمقالي مع التركيز على تناول كميات معقولة من اللحوم المسلوقة أو المشوية.

الابتعاد عن تناول الحلويات الرمضانية لتأثيرها على صحة القولون وتسببها في التهابات الجهاز الهضمي والحموضة واستبدالها بالفواكه مثل البرتقال والفواكه المجففة.

التركيز على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء بين وجبتي الفطور والسحور لا تقل عن 2 لتر.

المشي لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول وجبة الفطور بساعتين.

ينصح بتناول وجبة خفيفة في السحور مثل الجبن الأبيض قليل الملح أو اللبن الرائب الذي يساعد في الحماية من التهابات القولون العصبي وطرد الغازات من البطن بسهولة.

وأخيراً الإقلال من تناول الشاي والقهوة بين وجبتي الفطور والسحور لتسببهما في التهاب القولون.