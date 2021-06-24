طبيب البوابة: نصائح هامة عند تربية الأطفال التوائم

لا شك أن الأطفال هم من أجمل النعم في الحياة. ومع ذلك، فإن وجود التوائم يضاعف هذه النعم ويجعل حياة الوالدين أكثر إثارة وجاذبية...

ولكن تربية التوائم مهمة صعبة تتطلب مضاعفة العمل والمزيد من الجهد. ومع ذلك ، إذا كنت والدًا لتوأم جميل ، متطابق أو غير متطابق، فإليك دليل لكيفية تربيتهما بكفاءة:

ضع جدولاً مشتركاً والتزم به

عندما يتعلق الأمر بتربية الاطفال، فإن التخطيط والالتزام بجدول زمني هو كل شيء. ولكن عندما يكون لديك توأمان ، فهذا يمثل ضعف العمل. ومع ذلك ، لا تقم بإنشاء جداول منفصلة لكليهما. سيؤدي هذا فقط إلى مزيد من الارتباك وفي خضم هذا الارتباك ، قد تفوت الاهتمام باحد توأمك. ضع جدولًا مشتركًا ، وعلى الرغم من أنه قد يستغرق المزيد من الوقت ، فمن خلال الالتزام به ، ستكون قادرًا على رعاية أطفالك بشكل أكثر كفاءة.

فكر في طرق للتمييز بينهما

حتى وإن لم يكن لديك توأمان غير متطابقين ، قد تضطر إلى استخدام خدعة معينة للتمييز بينهما. بمرور الوقت ، ستتمكن من التمييز بينهما ، ولكن حتى ذلك الحين ، يمكنك إما اختيار ملابس مختلفة ، والبحث عن الاختلافات الجسدية ، ووضع علامة مثل أقراط مختلفة للبنات، وما إلى ذلك. كل ما يناسبك أنت وطفلك.

التواصل مع أهل التوائم الآخرين

عندما يخرج كل شيء عن السيطرة وتشعر بالعجز التام ، يُنصح دائمًا بالتواصل مع الآباء الآخرين الذين لديهم توأمان. إذا كانوا قد مروا بالفعل بتجربة تربية الأطفال التوأم ، فيمكنهم إعطائك بعض النصائح والحيل. أو إذا كانوا يمرون بنفس المرحلة ، فيمكنك مناقشة الحل المحتمل والوصول إليه بشكل جماعي.

شارك مسؤولياتك مع شريكك أو زوجتك

سواء كان لديك طفل واحد أو توأم أو عدة أطفال ، فإن الأبوة والأمومة هي واجب الوالدين. لا يؤدي تقاسم المسؤوليات إلى تخفيف عبء العمل فحسب ، بل يمنح الوالدين أيضًا فرصة متساوية للتواصل مع أطفالهم.

الاهتمام بشخصياتهم الفريدة

إنجاب أطفال توأم لا يعني أن لديهم شخصية توأم. في حين أنهم قد يبدون متشابهين ، فقد يكون لديهم شخصيات فريدة. لذلك ، تجنب معاملتهم كواحد. بدلاً من ذلك ، اعترف بالشخصيات التي يمتلكونها وساعدهم على ممارسة فرديتهم. لا تقارن أو تفرق بينهما. في حين أن أحدهم قد يكون جيدًا في شيء ما ، فقد يتفوق الآخر في شيء آخر.

اقضِ وقتًا ممتعًا معهم بشكل منفصل

تذكر أن تقضي بعض الوقت الجيد مع التوأم. ضع جداول زمنية منفصلة لكليهما واهتم بهما بشكل فردي. في تلك الفترة ، تعرف على احتياجاتهم الفردية ورغباتهم وافهم شخصياتهم.

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