طبيب البوابة: نصائح غذائية هامة قبل البدء في علاج الخصوبة

هل تعلم ان زيادة الوزن ترتبط بنسبة 30 في المائة من حالات العقم. وفقا للإحصاءات فأن معدل العقم لدى النساء البدينات، يكون أعلى بثلاث مرات من النساء غير البدينات...

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لكن الخبر السار هو أن النساء ذوات الوزن الزائد يمكن أن يحسنن الخصوبة بفقدان 5 في المائة فقط من وزنهن.

تؤثر السمنة عند الذكور على عدد الحيوانات المنوية ونوعية الحيوانات المنوية والتستوستيرون والهرمونات الأخرى. وحوالي 33 في المائة من العقم عند الذكور ناتج عن مشاكل متعلقة بالحيوانات المنوية.

لكن لا تقلق ، فتغير بعض عادات الحياة البسيطة مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة يمكن أن تزيد من فرصك في الخصوبة. حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن للرجال والنساء تقليل مخاطر العقم الناتجة عن اضطراب الإباضة بنسبة تصل إلى 80 في المائة عن طريق اختيار نمط حياة صحي وإجراء بعض التغييرات الغذائية البسيطة.

فيما يلي النصائح التي يجب اتباعها قبل اتباع إي نوع من علاج الخصوبة:

الاهتمام بالتغذية

ابدأ في تناول الحليب كامل الدسم ، والذي ارتبط بالإباضة الصحية وانخفاض معدل الإصابة بضعف المبيض. يمكن أن يزيد الحليب قليل الدسم من ضعف التبويض.

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين. حاول الحصول على البروتين من اللحوم والخضروات. تجنب البروتين الحيواني ، لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعقم.

استهلاك فول الصويا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خصوبة الإناث. في حين يجب على الرجال تجنب فول الصويا لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة في نظامك الغذائي لزيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز التبويض.

إضافة الجوز إلى نظامهم الغذائي اليومي بالنسبة للرجال يعد اضافة هامة وصحية جداً.

يجب على كل من الرجال والنساء تناول البقول.

تجنب تناول الدهون المتحولة لأنها مرتبطة بارتفاع مخاطر الخصوبة. تجنب تناول الأطعمة عالية المعالجة والزيوت المهدرجة.

الاهتمام بالصحة البدنية

يمكن أن تؤثر الطريقة التي تمارس بها الرياضة أيضًا على نجاح التلقيح الاصطناعي. يمكن أن تؤدي التدريبات البسيطة المعتدلة إلى زيادة خطر الإصابة بالعقم وزيادة جودة الحيوانات المنوية. قد يؤدي ضعف جودة الحيوانات المنوية إلى الإجهاض. يمكن زيادة خطر الإصابة بالعقم عن طريق ممارسة أقل من 15 دقيقة. يمكن أن تؤدي التدريبات الشديدة أيضًا إلى العقم.

حافظ على نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات يؤخذ عن طريق الفم.

حافظ على صحة الفم. يمكن أن يؤثر تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهاب دواعم الأسنان سلبًا على معدل نجاح التلقيح الاصطناعي.

الحفاظ على وزن صحي. يعتبر الوزن أحد العوامل المهمة حيث ارتبط كل من زيادة الوزن ونقص الوزن بانخفاض الخصوبة.

تجنب الكحول. يمكن أن يؤثر الكحول أيضًا على خصوبتك ، ويؤثر على الحمل، والتلقيح في كل من الذكور والإناث.

الاهتمام بالصحة النفسية

يمكن أن يؤثر التوتر سلباً على الخصوبة. يمكنك تجربة اليوجا والوخز بالإبر وتمارين التنفس والتأمل وغيرها من علاجات العقل والجسم للحفاظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة.

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