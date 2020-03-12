طبيب البوابة: نصائح هامة للتخلص من بثور الظهر

يعد ظهور البثور على الظهر أمراً طبيعياً نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتأثر البشرة بالعرق الذي تفرزه، وهذا ما يدفع إلى البحث عن مستحضرات تخلص من هذه البثور والحبوب للحفاظ على بشرة ناعمة وخالية من الحبوب المزعجة. تعلمي كيف تتخلصين من هذه البثور بطرق صحية:

استخدام المطهرات

عليك أن تقومي باستخدام مستحضرات طبية خاصة بتعقيم وتطهير بشرة الظهر وذلك لتنظيف البشرة وقتل البكتريا والفطريات المسببة لهذه الحبوب المزعجة، ويمكنك استشارة طبيب في تحديد المطهر المناسب لنوعية بشرتك ويفضل اختيار مطهر ذو تركيبة حمضية أو رغوية للتخلص من هذه المشكلة.

كريم الببيروكسيد بنزيول

يحتوي كريم الببيروكسيد بنزيول على بعض المواد التي تساعد على قتل الفطريات التي تتسبب في ظهور الحبوب على بشرة الظهر، قومي باستخدام هذا الكريم بعد استشارة طبيب، كما عليك الحذر عند استخدامه فقد يتسبب في الإصابة ببعض البقع على البشرة في حالة عدم ارتداء الملابس بعد دهنه مباشرة.

خلطة ملح الطعام

قومي باستخدام خلطة ملح الطعام الطبيعية في علاج هذه المشكلة في المنزل، ويمكن تحضير هذه الخلطة عن طريق الاستعانة بنصف كيلو من ملح الطعام و 10 جرام من زيت اللوز الحلو و ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من زيت الليمون العطري، وعن طريق دهن بشرة الظهر بخليط هذه المكونات ستتمكني من تطهير بشرة الظهر بمكونات طبيعية وخالية من المواد الكيماوية التي تستخدمها شركات تصنيع المستحضرات التجميلية.

شرب الماء

عليكِ أن تقومي بتناول 8 أكواب يوميًا من المياه لتحمي بشرتك من تلك الحبوب والبثور التي قد تظهر عليها، وذلك لقدرة المياه الرائعة على تنقية البشرة وتنظيفها من الفطريات والبكتريا التي قد تتكون عليها.

تناول فيتامين أ

احرصي على تناول أغذية غنية بفيتامين أ الذي يساعد على حماية البشرة من ظهور البثور، كما يساعد على تنقية البشرة من البكتريا عن طريق تجديدى خلايا البشرة، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول الأسماك والمأكولات البحرية.

استشارة طبيب

عليكِ استشارة طبيب مختص في أمر ظهور الحبوب على بشرة الظهر وذلك ليتمكن من تحديد أسباب ظهور هذه الحبوب وليحدد علاج مناسب لهذه المشكلة.