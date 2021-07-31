طبيب البوابة: نصائح هامة لمن يرتدون تقويم الأسنان

يعلم الأشخاص الذين مروا بتجربة تقويم الأسنان جيداً درجة العناية والصبر المطلوبان لرعاية الأسنان في هذه الفترة. ليس من السهل الحصول على تقويم الأسنان وأحيانًا يصعب العناية به لأنه من السهل جدًا أن يعلق الطعام به...

هذا يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان ، مشاكل اللثة ، تلطيخ الأسنان ، رائحة الفم الكريهة ، إلخ. لذا ، إذا كان لديك تقويم أسنان ، فإليك بعض النصائح السهلة التي يمكنك اتباعها للحفاظ على نظافة جيدة والعناية الفعالة بأسنانك.

تجنب تناول أطعمة معينة

إذا كنت ترتدي تقويم الأسنان ، فعليك تجنب تناول بعض الأطعمة بأي ثمن. وتشمل هذه المواد الغذائية الصلبة مثل الحلوى والفشار وما إلى ذلك. تميل هذه المواد الغذائية إلى التصاق أسنانك وتجعل من الصعب تنظيفها.

استخدم الفرشاة بانتظام

يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة أمرًا مهمًا للحفاظ على نظافة الفم جيدًا ، خاصةً عند ارتداء التقويم. يوصى بالتنظيف بالفرشاة بعد كل وجبة للتأكد من عدم وجود جزيئات طعام عالقة بين اللوحات الدقيقة وأسلاك التقويم.

قم بزيارة طبيب الأسنان في الوقت المناسب

يجب على المرء أن يواصل زيارة طبيب الأسنان بانتظام حتى يتمكن من التحقق مما إذا كان تقويم الأسنان في مكانه. إذا كان لديك أي ألم بسبب الأسلاك ، فمن الأفضل أن تذكره لطبيب الأسنان.

احتفظ دائمًا بصندوق من الشمع معك

يعطيك أطباء الأسنان علبة من الشمع خلال الأسبوع الأول من تركيب تقويم الأسنان. يمكن وضعها على المشابك عندما تبدأ في تهيج اللثة عن طريق الاحتكاك والتلامس المستمر. ضع بعض الشمع لتخفيف الالم ومنع حدوث أي جروح في لثتك.

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