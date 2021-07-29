طبيب البوابة: كيف نمنع السكتة القلبية المفاجئة بين الشباب؟

تتزايد حالات السكتات القلبية المفاجئة لدى الشباب بشكل مستمر نتيجة لعوامل مختلفة بما في ذلك نمط الحياة المستقرة ، والسكري ، واستهلاك الكحول والتدخين ، وارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لبحث نُشر في American Heart Journal ، فقد لوحظ أن هناك زيادة بنسبة 13 ٪ في حدوث السكتة القلبية المفاجئة بين الشباب في منتصف الثلاثينيات إلى منتصف الأربعينيات. السكتة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن أن تصيب أي شخص في أي عمر. في بعض الحالات ، يصيب أيضًا الأشخاص الذين ليس لديهم أي تاريخ من أمراض القلب.

السكتة القلبية المفاجئة هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي. وهو ناتج عن اضطراب كهربائي في القلب يؤدي إلى تعطل عملية الضخ ، مما يعيق تدفق الدم إلى الجسم. يحدث هذا بسبب عدم انتظام ضربات القلب (المعروف باسم عدم انتظام ضربات القلب) مما يؤدي إلى صعوبة وانهيار الأفراد. الوقت مهم للغاية في حالة توقف القلب المفاجئ لأنه عندما يتوقف القلب عن العمل ، يمكن أن يؤدي نقص الدم المؤكسج إلى تلف الدماغ أو الموت في غضون دقائق قليلة. لذلك ، أثناء مساعدة شخص فاقد للوعي ، يكون للوقت أهمية قصوى.

عوامل الخطر:

تاريخ عائلي لموت القلب المفاجئ

التدخين

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

بدانة

داء السكري

أسلوب حياة غير نشط

إشارات تحذيرية

القلق

ألم الصدر

الإغماء

ضيق في التنفس

التعرق

ضعف ودوخة وخفة في الرأس

إدارة السكتة من خلال الإنعاش القلبي الرئوي

الخطوة الأولى لإدارة السكتة القلبية المفاجئة هي الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). إنها مزيج من التقنيات ، بما في ذلك الضغط على الصدر ، المصممة لضخ القلب لضمان الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ حتى يتمكن العلاج النهائي من تحفيز القلب لبدء العمل مرة أخرى. إنها وسيلة مساعدة منقذة للحياة وتزيد من فرص بقاء الشخص على قيد الحياة إذا بدأت في وقت مبكر بعد توقف القلب عن النبض. يمكن أن يؤدي إجراء الإنعاش القلبي الرئوي خلال الدقائق الست الأولى من توقف القلب إلى إبقاء الشخص على قيد الحياة حتى وصول المساعدة الطبية.

علاج السكتة

جهاز إزالة الرجفان - يتضمن بشكل عام توصيل صدمة كهربائية من خلال جدار الصدر إلى القلب. الإجراء ، المسمى إزالة الرجفان ، يوقف القلب والإيقاع الفوضوي مؤقتًا. هذا غالبا ما يسمح باستئناف إيقاع القلب الطبيعي. أيضًا ، يجب على المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم (قصور القلب) البقاء على اتصال مع أطبائهم للمراقبة المستمرة ويمكن أيضًا وصفهم ICD (مزيل الرجفان القلبي المزروع) لإدارة أمراض القلب.

غرفة الطوارئ - بمجرد دخول المريض إلى غرفة الطوارئ ، يعمل الطاقم الطبي على استقرار الحالة وعلاج النوبة القلبية المحتملة أو قصور القلب أو اختلال توازن الكهارل. سيتم توفير الأدوية لتثبيت إيقاع القلب.

العلاج طويل الأمد - بعد الشفاء ، سيناقش الطبيب الاختبارات الأخرى التي قد تساعد في تحديد سبب السكتة القلبية وخيارات العلاج الوقائي المتاحة.

المحافظة على صحة القلب

أدى الوباء المستمر إلى زيادة نمط الحياة الخاملة للشباب. لذلك ، من المهم البدء في الاعتناء بالقلب في وقت مبكر من الحياة لمنع حدوث وفيات مثل توقف القلب المفاجئ في مرحلة لاحقة. على الرغم من أنه من الصعب القضاء تمامًا على خطر الإصابة بالسكتة القلبية لدى الشباب ، إلا أن بعض التغييرات في نمط الحياة وعادات الأكل يمكن أن تقلل بالتأكيد من احتمالية إحداث هذه الحالة المميتة.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب - من أجل قلبك ، فإن الخيارات الغذائية الصحية أمر لا بد منه. يجب على المرء أن يتجنب الأطعمة الزيتية والسكرية عالية الكوليسترول قدر الإمكان وأن تشمل الحبوب الصحية والخضروات والأطعمة الغنية بالأوميغا 3 في نظامك الغذائي.

ممارسة الرياضة بانتظام - يجب تشجيع النشاط البدني بقوة سواء في المنزل أو في المناطق الخارجية ذات المساحات الاجتماعية وسيؤدي أيضًا إلى تحسين الرفاهية. يجب على المرء أن يقضي 30-45 دقيقة من النشاط البدني كل يوم من أجل صحة أفضل.

إدارة التوتر والرفاهية العقلية - لإدارة الإجهاد ، يجب على المرء أن يجعل ممارسة اليوغا يوميًا ، جزءًا من روتينك. مارس البراناياما والتأمل لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

التوقف عن تعاطي التبغ والشرب - الإقلاع عن التدخين والكحول ليس بالأمر السهل دائمًا. يجب على المرء تجنب استخدامها لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية.

بسبب الزيادة السريعة في معدل الإصابة بأمراض القلب ، يجب على الأشخاص عبر الفئات العمرية الاهتمام بصحة قلبهم. في حين أن الوقاية مهمة ، يحتاج المرضى الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب إلى توخي مزيد من الحذر ، خاصة بين الجائحة الحالية. يجب على المرضى فهم بعض العلامات التحذيرية للسكتة القلبية المفاجئة التي يمكن أن تحاكي أعراض COVID-19 مثل ضيق التنفس والتعب والصداع وألم الصدر ويجب أن يطلبوا المساعدة الطبية من الطبيب.

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