طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية فيتامين ب 12 أو كوبالامين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ضروري جدًا لجسم الإنسان. فيتامين ب 12 مطلوب في تركيب خلايا الدم الحمراء والحمض النووي. من المعروف أن نقص فيتامين ب 12 يعطل العديد من وظائف الجسم وهناك العديد من العلامات التي يمكن أن تكتشفه.

طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية

ماذا يحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من فيتامين ب 12؟

عندما يكون مستوى فيتامين ب 12 منخفضًا في الجسم ، يصاب المريض بالتعب الشديد ويصبح فاترًا طوال الوقت ، ويشيع أيضًا الغثيان والإسهال لدى هؤلاء الأشخاص.

الأعراض الشائعة المصاحبة لنقص فيتامين ب 12 هي: اصفرار لون الجلد، احمرار اللسان ، قرح الفم ، الشعور بالتنميل، مشي مشوش ، اضطراب في الرؤية ، تهيج واكتئاب.

يقال أن الأشخاص الأكبر سنًا هم أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12 مقارنة بالآخرين. تختلف متطلبات فيتامين ب 12 من شخص لآخر حسب العمر والجنس.

طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية

الأعراض غير الشائعة الأقل شهرة

لا يمكن تصور ربط نقص الفيتامينات بالاضطراب العصبي. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى العديد من الآثار الجانبية العصبية. وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2018 مزيجًا نادرًا من التفاقم الحاد للمظاهر النفسية ، وضمور الدماغ ، وفقر الدم الحاد مع قصور الشريان التاجي ، والشيب المبكر للشعر لدى رجل يبلغ من العمر 55 عامًا يعاني من نقص فيتامين ب 12.

وجاء في تقرير الدراسة أن طبيب القلب نصحه بتصوير الأوعية التاجية لأنه كان هناك دليل على وجود قصور في الشريان التاجي في مخطط كهربية القلب. كانت ذاكرته مضطربة ، وقرارته ضعيف ، وتغيرت شخصيته لأنه أصبح منعزلاً ، ولا مباليًا ، ومنطويًا. ويضيف التقرير أنه كان أيضًا غير راغب في التفكير ومكتئبًا.

طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية

كيف يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الجسم؟

يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في الجسم. يساعد في إنتاج الحمض النووي. يساهم الفيتامين في تكاثر الخلايا العصبية ونضجها وتجديدها، مما يؤدي إلى نقص هذا الفيتامين في حدوث خلل في الوظائف الإدراكية.

ويرتبط نقصه بمظاهر أمراض الدم والعصبية والنفسية والجهاز الهضمي والأمراض الجلدية والقلب والأوعية الدموية ، كما تقول الدراسة وتوضح أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تراكم ميثيل مالونيل- CoA والهوموسيستين في المصل ، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض الشريان التاجي.

طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية

كيف يعمل فيتامين ب 12 في الجسم؟

يساعد فيتامين ب 12 في تخليق الحمض النووي. كما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبية. عندما نأكل الطعام ، يرتبط فيتامين ب 12 بالبروتين الموجود في الطعام ويدخل إلى المعدة. بعد الوصول إلى المعدة ، يقوم حمض الهيدروكلوريك والأنزيمات الأخرى بفصل الفيتامين عن البروتين ومن هنا يتم امتصاصه عن طريق الأمعاء.

طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية

مصدر فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 بكثرة في المنتجات الحيوانية. الأشخاص الذين يتناولون هذه المنتجات أو بعبارة أخرى ، الأشخاص غير النباتيين يحصلون على فيتامين ب 12 بسهولة من نوع الطعام الذي يتناولونه. المنتجات الحيوانية مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان غنية بفيتامين ب 12.

طبيب البوابة: نقص فيتامين ب 12 قد يؤثر على النفسية

عوامل الخطر

عدم وجود منتجات حيوانية في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في الفيتامينات. الأدوية التي تغير مستوى الحمض في المعدة يمكن أن تعيق أيضًا نطاق امتصاص فيتامين ب 12. "السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 ، خاصة عند كبار السن ، هو نقص حمض المعدة ، لأن حمض المعدة ضروري لتحرير فيتامين ب 12 من الطعام. ويقدر أن 10-30٪ من البالغين فوق سن الخمسين يجدون صعوبة في الامتصاص فيتامين ب 12 من الطعام ، "يقول تقرير هارفارد.

يمكن أن تؤدي جراحة الأمعاء أيضًا إلى تقليل امتصاص الفيتامين.

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