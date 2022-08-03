طبيب البوابة: هذا الزيت يقلل التهاب المفاصل ماذا تعرف عن التهاب المفاصل وعلاجه الطبيعي؟ التهاب المفاصل هو الحالة التي يوجد فيها تورم في مناطق المفاصل. تؤدي هذه الحالة إلى ألم شديد والتهاب حول مناطق المفاصل. ما يفاقم هذه الحالة هو حقيقة أنه يكاد يكون من المستحيل علاجه ومع تقدم العمر تزداد استحالة علاجه.

الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تريح المرضى هي إدارتها. هناك العديد من الأطعمة والأدوية التي يمكن أن تخفف من آلام المرضى.

أحد هذه الأطعمة الرائعة هو نوع من زيت الطهي. من المعروف أنه يقلل الالتهاب وبالتالي يساعد في تخفيف الألم حول مناطق المفاصل لمن يعانون من التهاب المفاصل.

طبيب البوابة: هذا ال زيت يقلل التهاب المفاصل

ما هو زيت الطهي الذي نتحدث عنه؟

الطعام الرائع الذي نتحدث عنه هو زيت الزيتون ، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز.

هناك ثلاث درجات أو أشكال رئيسية لزيت الزيتون: الزيت المكرر وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز.

من بين جميع الأشكال ، يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز هو الشكل الأكثر صحة لزيت الزيتون وهو أيضًا متفوق في الذوق. يتم استخراجه باستخدام طرق صحية.

طبيب البوابة: هذا ال زيت يقلل التهاب المفاصل

زيت الزيتون البكر الممتاز له خصائص مضادة للالتهابات

بالإضافة إلى كونه أكثر أشكال زيت الزيتون صحية ، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز له خصائص مضادة للالتهابات. غني بمضادات الأكسدة.

أحد مضادات الأكسدة الرئيسية الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأوليوكانثال. وفقًا لدراسة بحثية ، "بعد اكتشافه وتحديده ، تم الإبلاغ عن أن الأوليوكانثال تظهر طرقًا مختلفة للعمل في الحد من الأمراض الالتهابية ذات الصلة ، بما في ذلك الأمراض التنكسية المشتركة والأمراض التنكسية العصبية وأنواع معينة من السرطان."

ناقشت العديد من الدراسات أهمية الأوليوكانثال كمركب علاجي لعلاج أمراض المفاصل التنكسية.

طبيب البوابة: هذا ال زيت يقلل التهاب المفاصل

ماذا تقول الدراسات البحثية؟

عملت الدراسات على تناول زيت الزيتون الموضعي والشفوي في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل.

وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2020 استنادًا إلى تجربة سريرية عشوائية أجريت في أراك بإيران أن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز الموضعي كان فعالًا في السيطرة على مظاهر التهاب المفاصل الروماتويدي.

تدعي دراسة أخرى أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون تعمل بشكل مشابه لعقار الإيبوبروفين وهو مسكن للآلام مضاد للالتهابات. ومن المعروف أيضًا أن حمض الأوليك يقلل من كمية البروتين التفاعلي سي في الدم ؛ بروتين سي التفاعلي هو علامة التهابية في حالات التهاب المفاصل.

طبيب البوابة: هذا ال زيت يقلل التهاب المفاصل

ما هي كمية زيت الزيتون البكر الممتاز التي يجب تناولها؟

يميل البشر لبدء العمل على العلاج حتى بدون معرفة التفاصيل الكاملة.

على الرغم من أن زيت الزيتون البكر الممتاز مفيد لجسم الإنسان ، إلا أن الإفراط فيه قد يسبب مشاكل.

على الرغم من عدم وجود تقرير ملموس حول هذا الأمر ، إلا أنه بالنظر إلى التقارير الصحية المختلفة ، يمكن القول أنه من الجيد تناول 1-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميًا. على الرغم من أن كمية الزيت التي يستهلكها المرء تعتمد بشكل كبير على نوع الطعام وطبيعة النظام الغذائي ، إلا أنه يُقترح استهلاك الزيت باعتدال ، بغض النظر عن مدى صحته.

طبيب البوابة: هذا ال زيت يقلل التهاب المفاصل

هل هناك وقت مناسب لاستهلاك زيت الزيتون؟

وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن لزيت الزيتون البكر الممتاز أن يصنع العجائب عند استهلاكه في وقت معين من اليوم. أفضل ممارسة لاستهلاك زيت الزيتون لفوائده المضادة للالتهابات هو تناوله أول شيء في الصباح.

يدعم العديد من خبراء الصحة فوائد تناول زيت الزيتون في الصباح. بصرف النظر عن تعزيز صحة الجلد والمساعدة في إنقاص الوزن، فإن تناول زيت الزيتون كأول شيء في الصباح يساعد على الوقاية من سرطان القولون وإزالة السموم من الجسم.

طبيب البوابة: هذا ال زيت يقلل التهاب المفاصل

ما هي الأشياء الأخرى التي يجب على مرضى التهاب المفاصل العناية بها؟

يجب أن يحاول مرضى التهاب المفاصل دائمًا التحكم في وزنهم ، ويجب عليهم الإقلاع عن عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين. باستخدام وضعية جيدة ، فإن الحفاظ على حركة المفاصل ضروري أيضًا.

يجب على المرء الانخراط في تمارين منخفضة التأثير وتجنب التدريبات عالية التأثير.

يجب تقليل الاعتماد على مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية إلى حد كبير.

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