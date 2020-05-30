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طبيب البوابة: هذا الشراب سوف يقوي جهازك المناعي

منشور 30 أيّار / مايو 2020 - 03:44
طبيب البوابة: هذا الشراب سوف يقوي جهازك المناعي

امنح جهازك المناعي دفعة سريعة مع هذه الوصفة الفعالة والمضادة للالتهابات المصنوعة من جذور الكركم والزنجبيل والليمون والتفاح.

المكونات:

 7 أوقية جذر الكركم (حفنة كبيرة)

3-4  ليمون ، إزالة القشرة

6  أونصة جذر زنجبيل (جذر واحد كبير) مفروم تقريبًا

1 تفاحة حلوة

رشة فلفل أسود

التعليمات:

توضع جميع المكونات في العصارة أو الخلاط ثم اسكبها من خلال غربال مبطن بالقماش لجمع اللب.

اسكب العصير في زجاجات فردية أو اناء كبير أو صينية مكعبات الثلج لتخزينها.

للتقديم ، اسكب حوالي 2 أونصة في كوب صغير أو فنجان وأضف القليل من الفلفل الأسود. واشربه دفعة واحدة وبعده كوب من الماء.

ملاحظات:

هذه الدفعات السريعة من العصير يفضل أن تؤخذ على معدة فارغة في الصباح.

قم بتخزين العصير في الثلاجة حتى 4 أيام.

يوصى بشرب هذه الأكواب كل يوم ، إلا إذا كنت تشعر بأنك تعاني من البرد أو الزكام.


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