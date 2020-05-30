طبيب البوابة: هذا الشراب سوف يقوي جهازك المناعي

امنح جهازك المناعي دفعة سريعة مع هذه الوصفة الفعالة والمضادة للالتهابات المصنوعة من جذور الكركم والزنجبيل والليمون والتفاح.
المكونات:
7 أوقية جذر الكركم (حفنة كبيرة)
3-4 ليمون ، إزالة القشرة
6 أونصة جذر زنجبيل (جذر واحد كبير) مفروم تقريبًا
1 تفاحة حلوة
رشة فلفل أسود
التعليمات:
توضع جميع المكونات في العصارة أو الخلاط ثم اسكبها من خلال غربال مبطن بالقماش لجمع اللب.
اسكب العصير في زجاجات فردية أو اناء كبير أو صينية مكعبات الثلج لتخزينها.
للتقديم ، اسكب حوالي 2 أونصة في كوب صغير أو فنجان وأضف القليل من الفلفل الأسود. واشربه دفعة واحدة وبعده كوب من الماء.
ملاحظات:
هذه الدفعات السريعة من العصير يفضل أن تؤخذ على معدة فارغة في الصباح.
قم بتخزين العصير في الثلاجة حتى 4 أيام.
يوصى بشرب هذه الأكواب كل يوم ، إلا إذا كنت تشعر بأنك تعاني من البرد أو الزكام.
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