طبيب البوابة: هذا الطعام ضروري جداً بعد الحصول على لقاح كوفيد-19

قد يتسبب لقاح كوفيد-19 في حدوث بعض الآثار الجانبية الخفيفة لدى بعض الأشخاص. في حين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية منخفض ، فماذا يجب أن تفعل إذا شعرت ببعض الأعراض الخفيفة مثل الحمى أو آلام الجسم بعد أخذ اللقاح؟

عندما نشعر بالتعب نتناول جميعًا طعاماً مريحاً مثل فنجان شاي ساخن أو وعاء من الحساء. في هذه المقالة ، سنخبرك بأفضل شيء يمكنك الحصول عليه بعد تلقي لقاح كوفيد-19:

يعد حساء الدجاج من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد الحصول على لقاح كوفيد-19. (للنباتيين.. تناولوا حساء الخضار الدافئ!)

يمكن ان يعاني جسمك من التهاب ما بعد اللقاح. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، قد يواجه المرء بعض الآثار الجانبية السلبية لأخذ لقاح كوفيد-19.

وفقًا للخبراء ، فإن هذه الآثار الجانبية ناتجة عن الالتهاب الذي يحدث داخل جسمك. يتفاعل جسمك مع البروتين ويعمل على محاربة العدوى المحفزة. الحمى والتهاب الذراعين وآلام الجسم هي بعض الأعراض الشائعة عندما يحارب جهازك المناعي شيئًا ما.

وبالتالي ، يوصى بتناول الأطعمة المعززة للمناعة لدعم الشفاء العاجل. يوصى بشكل خاص بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بشرب الكثير من الماء ، لأن السوائل مهمة للتعافي بعد الحصول على اللقاح. هذا يعني أن الأطعمة المضادة للالتهابات التي يمكن أن ترطب يمكن أن تساعد بشكل كبير في الشفاء.

الحساء هو الغذاء الأول المضاد للالتهابات

إذا شعرت بالتعب بعد الحصول على لقاح كوفيد-19، فإن الحساء القائم على المرق مثل الدجاج أو المينيسترون أو حساء مرق العظام البسيط يعد أمرًا رائعًا بالنسبة لك. إذا كان حساءك يحتوي على أطعمة أخرى معززة للمناعة مثل الكرنب والفاصوليا والعدس والبطاطس والبروكلي ، فهو أفضل.

ويعد حساء الدجاج لغير النباتيين أفضل وجبة صحية لك. وفقًا لمجلة CHEST Journal ، فإن حساء الدجاج له تأثير طبي مفيد وله تأثير خفيف مضاد للالتهابات. في حين أنه من غير الواضح بالضبط أي عنصر معين مفيد ، فإن جميع العناصر الكلاسيكية بما في ذلك الدجاج والجزر والكرفس والبقدونس والملح والفلفل جميعها تساعد في مكافحة الالتهاب.

يحتوي مرق العظام على أحماض أمينية تسمى الجلايسين والأرجينين ، والتي لها تأثير قوي مضاد للالتهابات. وبالتالي ، إذا كنت لا ترغب في تناول أي شيء ، يمكنك ببساطة تناول كوب من مرق العظام.

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