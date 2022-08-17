طبيب البوابة: هذا العصير يحارب النقرس يمكن أن يتسبب النقرس في حدوث نوبة تصلب مفاجئ وألم حارق وتورم في المفاصل وعادة ما يكون في إصبع القدم الكبير. مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤذي النقرس الأوتار والمفاصل والأنسجة الأخرى. غالبًا ما يكون النقرس شائعًا عند الرجال.

هناك علاج طبيعي وفعال لمرض النقرس. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ترى النتيجة ولكن الأمر يستحق تجربتها.

طبيب البوابة: هذا ال عصير يحارب النقرس

تعرفوا على المشروب السحري

يمكن أن يساعد تناول الكرز أو شرب عصير الكرز الحامض في علاج النقرس. تناول ما لا يقل عن 12-20 حبة كرز يوميًا إن أمكن. الكرز علاج جيد للنقرس بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الطبيعية. يمكن أن يساعد ذلك جسمك على تحييد حمض البوليك لتقليل شدة نوبة النقرس.

الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم بشرب 12 × 80z كوب من الماء يمكن أن يزيل البول والسموم الزائدة من جسمك.

إليك طريقة بسيطة يجب اتباعها في صنع عصير الكرز الحامض.

طبيب البوابة: هذا ال عصير يحارب النقرس

المكونات:

1 رطل (16 أونصة) من الكرز الطازج

2 ملعقة كبيرة عسل خام

نصف لتر ماء

1 زجاجة مياه غازية (صودا) اختياري

1 ملعقة كبيرة من مستخلص الليمون (اختياري)

الطريقة:

1. اخلطي الكرز الخالي من البذور مع العسل الخام باستخدام قدر. يمكنك إضافة المزيد من العسل إذا أردت أن يكون أكثر حلاوة. ينضج حتى تحصل على الاتساق المطلوب. ثم اهرسي الكرز للحصول على خلاصته.

2. يترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين على الأقل مع وضع الغطاء.

3. أضيفي الماء (1/2 باينت) مع التحريك حتى يتجانس الخليط. ثم يُغلى المزيج مع الحفاظ على فقاعة خفيفة. استمر في التقليب من وقت لآخر حتى يتحول المزيج إلى شراب.

4. أخيرًا ، اعصر المزيج وصفّيه واحفظه في مرطبان.

5. للتقديم ، أضف 1-2 ملعقة كبيرة من المستخلص في كوب من الماء أو صودا المياه الغازية. يمكنك إضافة الليمون إذا أردت. ضعي القليل من الثلج وبعض أوراق النعناع للتزيين.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: احذر من أعراض نقص فيتامين ب 12

طبيب البوابة: 4 أعشاب تعالج الخلل الهرموني عند النساء