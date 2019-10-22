طبيب البوابة: هذا العصير يساعد على التخفيف من السعال

يمكن للسعال والبرد أن يسببا التعب لأي شخص لعدة أيام. وصدقنا لا احدي يحب ان يبقى في المنزل مع التهاب الحلق والصداع. لكن من الصعب جدًا ان تحمي نفسك من البرد والانفلونزا . في حين أن الجميع يختارون تناول الأدوية للتخفيف من الاعراض، هناك عصير فواكه واحد يمكن أن يساعدك على التخفيف من هذا الوضع غير المريح بشكل طبيعي وسهل.

شراب تخفيف أعراض السعال والزكام:

قد يساعد عصير الأناناس على تخفيف أعراض السعال أو البرد. وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ، يعد عصير الأناناس فعالًا جدًا في علاج مرض السل ، لأنه يساعد على تهدئة الحلق وحل المخاط.

لماذا هو فعال؟

لانه غني بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض ، الأناناس مفيد لهضمك ويمكن أن يعزز المناعة. تحتوي هذه الفاكهة على مزيج من الإنزيمات تسمى البروميلين ، والتي تشتهر بخصائصها المضادة للالتهابات. وفقا للدراسات ، يمكن أن يساعد البروميلين في حل مشاكل الجهاز التنفسي بسبب الحساسية والربو.

3 طرق لتحضير عصير الأناناس:

الطريقة 1: عصير الأناناس والعسل

تناول نصف كوب من عصير الأناناس الدافئ وملعقة كبيرة من العسل في وعاء. امزجهما جيدًا وشربهما عندما يكون دافئًا قليلاً. كل من العسل والأناناس يهدئ حلقك ويزودك بالسعال.

الطريقة 2: عصير الأناناس والعسل والملح والفلفل

خذ كوبًا من عصير الأناناس وأضيف نصف ملعقة كبيرة من العسل ، قليلًا من الملح وقليلًا من الفلفل. تخلط جميع هذه المكونات بشكل صحيح وشرب هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم.

الطريقة الثالثة: عصير أناناس ، عسل ، زنجبيل ، فلفل حريف ، وملح

هذا علاج تقليدي للتخلص من السعال والبرد. ضعي كوبًا واحدًا من عصير الأناناس في الخلاط ، مع 1 ملعقة كبيرة من العسل ، و 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم ، ورشة ملح، ورشة من الفلفل الأحمر. تمزج جميع المكونات ويشرب ربع هذا المزيج ثلاث مرات يوميًا للتخلص من التهاب الحلق.

نصيحة:

تجنب منتجات الألبان والكافيين والأطعمة المصنعة والمقلية لأنها يمكن أن تزيد من سعالك.