طبيب البوابة هذا العصير يساعد على تخفيف السعال

يمكن للسعال والبرد أن يصيب أي شخص بالتعب والارهاق لعدة أيام. وثق بنا، لا أحد يحب سيلان الانف، التهاب الحلق والصداع. ولما انه من الصعب جدًا حماية نفسك من البرد والانفلونزا الموسميين. في حين أن الجميع يختارون الحصول على الأدوية للتخفيف ، هناك عصير فواكه واحد يمكن أن يساعدك على التخفيف من هذه الحالة غير المريحة بشكل طبيعي وسهل.

العصير:

لذيذ ومليء بالعناصر الغذائية ، قد يساعد عصير الأناناس على تخفيف أعراض السعال أو البرد. وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ، يعد عصير الأناناس فعالًا جدًا في علاج مرض السل ، حيث إنه يساعد على تهدئة الحلق وحل المخاط.

لماذا هو فعال؟

الاناناس غني بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض ، كما انه مفيد للهضم ويمكن أن يعزز المناعة. تحتوي هذه الفاكهة على مزيج من الإنزيمات تسمى البروميلين ، والتي تشتهر بخصائصها المضادة للالتهابات. وفقا للدراسات ، يمكن أن يساعد البروميلين في علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو.

3 طرق لتحضير عصير الأناناس

الطريقة 1: عصير الأناناس والعسل

يخلط نصف كوب من عصير الأناناس الدافئ وملعقة كبيرة من العسل في وعاء. امزجهما جيدًا واشربهما. كل من العسل والأناناس يهدئ حلقك ويزودك بالسعال.

الطريقة 2: عصير الأناناس والعسل والملح والفلفل

خذ كوبًا من عصير الأناناس وأضيف نصف ملعقة كبيرة من العسل ، قليلًا من الملح وقليلًا من الفلفل. تخلط جميع هذه المكونات بشكل صحيح وشرب هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم.

الطريقة الثالثة: عصير أناناس ، عسل ، زنجبيل ، فلفل حريف ، وملح

هذا علاج تقليدي للتخلص من السعال والبرد. ضعي كوبًا واحدًا من عصير الأناناس ، و 1 ملعقة كبيرة من العسل ، و 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم ، وملح واحد قليل السعة ، وقليلًا من الفلفل الأحمر في الخلاط. امزجي جميع المكونات واشربي ربع هذا المزيج ثلاث مرات يوميًا للتخلص من التهاب الحلق.

نصيحة:

تجنبي منتجات الألبان والكافيين والأطعمة المصنعة والمقلية لأنها يمكن أن تزيد من سعالك.