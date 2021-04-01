طبيب البوابة: هذا المشروب يضر بجنينك أثناء الحمل

وفقًا لدراسة جديدة ، فإن النساء الحوامل اللاتي تناولن نصف كوب من الكافيين يوميًا كان لديهن أطفال أصغر من النساء الحوامل اللاتي لم يتناولن المشروبات التي تحتوي على الكافيين ...

ووجدت الدراسة انخفاضات مماثلة في الحجم وكتلة الجسم النحيلة للأطفال الرضع الذين استهلكت أمهاتهم 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا ، أي حوالي فنجانين من القهوة ، مما يزيد أيضًا من المخاطر على الجنين.

ستندهش من معرفة أن حجم المواليد الأصغر يمكن أن يعرض الأطفال لخطر أكبر للإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة. وبالتالي ، فمن الأفضل أن تتوقع الأمهات تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الدراسة

نُشرت الدراسة في JAMA Network Open - قام الفريق بتحليل بيانات أكثر من 2000 امرأة متنوعة عرقيًا وعرقيًا من 12 عيادة تم تسجيلهن من 8 إلى 13 أسبوعًا من الحمل.

من الأسبوع العاشر إلى الأسبوع الثالث عشر من الحمل ، قدمت النساء عينة دم تم تحليلها لاحقًا بحثًا عن الكافيين والبارازانتين ، وهو مركب ينتج عندما يتفكك الجسم الكافيين.

النتائج

لقد وجد أن الأطفال الذين ولدوا لأمهات ليس لديهن مستويات الكافيين في الدم أو لديهن أدنى مستوياته في الدم كان وزنهن 84 جرامًا عند الولادة وأطول بمقدار 0.44 سم. كان محيط رأسهم أكبر بمقدار 0.28 سم.

النساء اللواتي يستهلكن 50 ملليغرام من الكافيين في اليوم كان لديهن أطفال أخف بمقدار 66 جرامًا من الأطفال المولودين لأمهات لا يتناولن الكافيين. كما أن الأطفال الذين يولدون من مستهلكي الكافيين يقل محيط فخذهم بمقدار 0.32 سم.

لماذا يحدث هذا؟

لقد وجد أن الكافيين يتسبب في انقباض الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة ، مما يقلل من وصول الدم إلى الجنين ويمنع نمو الجنين. وجد الباحثون أيضًا أن الكافيين يمكن أن يعطل هرمون الإجهاد لدى الجنين ، مما يعرض الأطفال لخطر زيادة الوزن بسرعة بعد الولادة وأمراض القلب والسكري والسمنة في وقت لاحق من الحياة.

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