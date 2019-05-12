طبيب البوابة: هذه الأطعمة تساهم في تكوين حصى الكلى 

يعاني العديد من الاشخاص من تكون حصى الكلى، و لا يمكن ملاحظة هذه المشكله إلا عند تفاقمها و ازدياد حجم الحصى، و من أسباب تشكل الحصى أو زيادة حجمها تناول بعض الأطعمة التي تعتبر صحية. ومن ابرز هذه الاطعمة:

الأطعمة المالحة. إن الملح مادة غير صحية و يفضل الابتعاد عنها حتى دون وجود حصى الكلى، و لكن مع وجود الحصى يفضل الحذر من تناول الأطعمة المالحة بشكل أكبر، لكون زيادة الصوديوم يرفع من إنتاج الكالسيوم للحد الأقصى، و يمكن للكالسيوم أن يلتصق بمادة الأوكسالات و يشكل حصى الكلى أو يزيد من حجمها.

الطماطم. تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من مادة الأوكسالات أيضا، و على الرغم من الفوائد العديدة للطماطم إلا أنه لا يعتبر الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى، و للحد من كمية هذه المادة يفضل التخلص من بذور الطماطم عند تناولها.

السبانخ. يعتقد بأن السبانخ تحتوي على مادة الأوكسالات، و التي تعمل على تشكل بلورات الكالسيوم في الكلى، إن هذه البلورات يمكن أن تتحول لحصى الكلى، و بالتالي ينصح الابتعاد عن تناول السبانخ من قبل الاشخاص الذين يعانون من حصى الكلى.

المأكولات البحرية. تحتوي المأكولات البحرية على نسب عالية من البروتين أو ما يدعى بالبيورين، إن زيادة هذه المادة بالجسم يعني زيادة حمض الأوريك (البول)، و بالتالي فإن هذا يزيد من مشاكل حصى الكلى إن وجدت، و بالتالي يفضل الإبتعاد عن المأكولات البحرية أو أي أطعمة غنية بالبروتينات بشكل عام.

بالاضافة الى كل ما سبق لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى، بتناول الشاي بشكل يومي لأنه يؤدي إلى زيادة حجم الحصى داخل الكلى.

