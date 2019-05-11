طبيب البوابة: هذه الأعشاب والتوابل تتحكم في ارتفاع ضغط الدم

أكدت العديد من الدراسات أن بعض أنواع الأعشاب والتوابل تحتوي على نسبة هائلة من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على علاج التهابات الجسم وتحمي الأنسجة والخلايا من التلف نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم. كما يمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم من خلال تناول بعض الأنواع الصحية من التوابل والأعشاب. ولكن قبل تناول أي من التوابل أو الأعشاب، يرجى استشارة الطبيب الخاص لتجنب أي أعراض جانبية أو تداخلات دوائية مع أي من العلاجات الطبية التي يتناولها المريض.

ومن ابرز هذه الأنواع:

الثوم

قد يكون للثوم تأثير متوسط، لكنه يساعد كذلك على خفض مستويات الجلوكوز في الدم، وأيضًا الدهون الثلاثية والكوليسترول. حيث يحتوي الثوم على مادة الأليسين، وهي إحدى مركبات الكبريت، والتي تساعد على خفض نسبة الجلوكوز واستهلاك الإنسولين بكفاءة داخل الجسم. يمكنكِ إضافة الثوم لوصفات الطبخ اليومية المختلفة كاللحوم، الخضروات وأيضًا كمنكه للصلصات وأنواع الشوربات.

الكركم

الكركم هو المكون الأساسي لتحضير مسحوق الكاري، فيمنحه لونه الأصفر المميز. كما يحتوي أيضًا على العديد من المركبات النشطة كمادة الكركمين التي تعرف بخواصها الفعّالة لمكافحة الالتهابات. وقد أكدت الدراسات أن الكركم يساعد على خفض التهابات الجسم الناتجة عن الإصابة بمرض السكري، والتي تؤثر على إفراز الإنسولين بمعدلاته الصحية.

القرفة

أكدت الدراسات أن القرفة تساعد على رفع معدل التمثيل الغذائي داخل الجسم، وهو ما يعمل على زيادة استهلاك الجلوكوز بنسبة 20%. كما أن القرفة من التوابل الغنية بالبولي فينولات، التي تساعد على الوقاية من الإصابة بأنواع السرطان، السكتات الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الحلبة

تحتوي الحلبة على نسبة هائلة من الأحماض الأمينية، والتي تساعد على تحفيز إفراز الإنسولين من خلايا البنكرياس، وهو ما يعمل على خفض مستويات السكر في الدم. كما تساعد كذلك على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وحماية الكبد من التلف وتنقيته من السموم كذلك.

الزنجبيل

أظهر الزنجبيل نتائج فعّالة لمكافحة أثار الشوارد الحرة التي تتسبب في تلف خلايا الجسم، وهو ما يساعد على تحسين كفاءة الإنسولين بالجسم وخفض مستويات الكوليسترول. كما أنه من المكونات الأساسية في المطبخ الآسيوي، ويعرف كذلك بخواصه المضادة للالتهابات، وقدرته الفعّالة على تحسين عملية الهضم وعلاج الغثيان الصباحي.

