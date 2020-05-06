طبيب البوابة: هذه السلطة ستحل مشاكل الهضم في رمضان

مشاكل الهضم ، مثل بطء حركة الأمعاء ، وعسر الهضم ، والإمساك ، وما إلى ذلك هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لأنها تسمح بتراكم الدهون والسموم في الجسم.

يجب أن تحدث حركات الأمعاء الطبيعية بعد ساعة أو ساعتين من تناول الوجبة أو حتى مرة أو مرتين في اليوم. يمكن أن يكون سبب حركات الأمعاء البطيئة بعض الأدوية والجفاف ونقص الألياف ونقص الفلورا في الأمعاء.

علاوة على ذلك ، الإمساك هو حالة يعاني فيها الجسم من صعوبات في إفراغ الأمعاء ، وكذلك تصلب البراز. قد يكون هذا الاضطراب نتيجة لانخفاض الألياف ، وبعض الأدوية ، ومتلازمة القولون العصبي ، والاستخدام المفرط للملينات ، وتأجيل الذهاب إلى المرحاض ، والجفاف ، ومشاكل القولون.

أخيرًا وليس آخرًا ، عسر الهضم ، المعروف طبياً باسم dyspepsia ، هو حالة يعاني فيها الأشخاص من الألم وعدم الراحة في المعدة بسبب صعوبات في هضم الطعام. يمكن أن يحدث بسبب الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، ومرض الجزر الحمضي ، والقرحة الهضمية ، وتشوهات البنكرياس أو القناة الصفراوية ، وغيرها.

لذلك ، فإن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي قد يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن. لهذا السبب ، نقدم لك وصفة لأفضل سلطة فيتامين وهو علاج طبيعي يعالج هذه المشاكل.

تقوم السلطة التالية بتنظيف الدهون البرازية في الأمعاء ، وطرد السموم من الجسم ، وتوفير كمية كافية من الألياف، وتوازن مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم. تناول هذه السلطة لمدة 3 أيام متتالية وستفاجأ بالنتائج!

سلطة الفيتامين لأمعاء نظيفة وخفيفة:

المكونات:

ملفوف / كرنب

شمندر

جزرة

عصير ليمون

زيت الزيتون

ملح وفلفل اسود وأعشاب عطرية (اختياري)

طريقة التحضير بسيطة للغاية:

كل ما عليك القيام به هو تقطيع 3 أجزاء من الملفوف ، وجزء واحد من البنجر ، وجزء واحد من الجزر.

ثم تضاف بعض الأعشاب المتبلة إذا كنت تفضل ذلك.

بعد ذلك ، تخلط المكونات جيدًا ويضاف القليل من عصير الليمون. في النهاية ، يضاف القليل من زيت الزيتون. ستوفر لك هذه السلطة الكثير من المعادن والفيتامينات ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى ، مثل الألياف والبكتين. استمتع!