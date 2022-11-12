طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟ على عكس الاعتقاد الشائع ، بأن الكحول يمكن أن يحسن علاقتك الجنسية، توصل الباحثون إلى أن الكحول يساهم في تثبيط صحتك الجنسية بشكل كبير بل ويمكن أن يقلل من أدائك في السرير. وإليك الأسباب:

طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟

الكحول يسبب ضعف الانتصاب المؤقت

تشير الأبحاث إلى أن الإفراط في تناول الكحول يؤثر على وظائف دماغك وقضيبك. يحدث هذا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية الذكرية. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة واشنطن ، الرجال الذين لا يشربون يحققون الانتصاب بسرعة أكبر من أولئك الذين يتعرضون لتأثير الكحول.

طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟

الكحول يسبب جفاف المهبل

يمكن للكحول أن تولد الإثارة مؤقتاً ولكنها ستترك المهبل جافاً. يحدث هذا بسبب ضعف التواصل بين الدماغ والأعضاء الجنسية. بينما قد تشعرين أن الجنس استمر لفترة أطول بعد تناول الكحول ، إلا أنه يحدث بسبب انخفاض الإحساس في المهبل. قد يؤدي الترطيب المنخفض في المهبل إلى الألم ويمكن أن يضعف مزاجك.

طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟

الكحول يسبب الاكتئاب

قد يثير هذا دهشة العديد من الأشخاص ولكن الكحول يسبب الاكتئاب. وذلك لأن شرب الخمر قبل ممارسة الجنس يثبط هرمون السعادة ، الأوكسيتوسين ويؤدي الى مستوى ثابتًا من العاطفة التي تسبب الإرهاق. في مرحلة ما ، ستشعر بالحزن والشعور بالذنب. ومع ذلك ، عندما ينغمس المرء في ممارسة الجنس بدون كحول، فإنه غالبًا ما يبدأ بمداعبة طويلة وينتهي بحديث رومانسي يقوي العلاقة الحميمة.

طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟

الكحول لا يسبب هزات الجماع

يؤدي شرب الكحول قبل ممارسة الجنس إلى انخفاض شدة النشوة الجنسية لديك. كما يؤدي الكحول إلى ضعف التواصل. عندما لا تكون قادرًا على الاستمرار في محادثات الحب ، يصبح من الصعب تلبية احتياجات شريكك. من ناحية أخرى ، قد يؤدي نقص الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية إلى تقليل الأحاسيس التي تسبب عدم القدرة على الوصول إلى النشوة الجنسية.

طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟

الكحول يسبب نظارات البيرة

يمنحك الكحول منظرًا ضبابيًا وقد تجد أي شخص جذابًا. في المصطلحات الحديثة ، يمنحك الكحول نظارات البيرة التي من الممكن أن تقودك إلى قرارات ستندم عليها لاحقًا. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل ممارسة الجنس العرضي تتسبب في زيادة الشعور بالذنب بعد ذلك. قد يؤدي الإفراط في شرب الكحوليات إلى قيام النساء بالمزيد من المخاطر الجنسية أيضًا.

طبيب البوابة: هل الكحول مفيد لحياتك الجنسية؟

الكحول يزيد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا

تشير الدراسات إلى أن انغماس الشخص في ممارسة الجنس غير المخطط له وغير المحمي عندما يكون في حالة سكر يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. أحد المخاطر الرئيسية هي الخلط بين الجنس والكحول. قد يتسبب الجنس غير المحمي في الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، ويؤدي إلى المزيد من حالات إنهاء الحمل.

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