طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟ إن الحمية النباتية هي خيار نمط حياة صديق للبيئة يتبناه المزيد والمزيد من الناس. لا يشمل ذلك تضمين أي نوع من أنواع اللحوم الحيوانية أو المنتجات ذات الصلة بالحيوان ، مثل منتجات الألبان ومنتجات الألبان ، في نظامك الغذائي.

إذا كنت تتبع أسلوب حياة نباتي ، فمن المحتمل أنك قد ترغب في تربية طفلك على نظام غذائي نباتي. إذن ، هل هو آمن؟

تدعم الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلم التغذية الأنظمة الغذائية النباتية "المخططة بشكل مناسب" "لجميع مراحل دورة الحياة ، بما في ذلك الحمل والرضاعة والطفولة والمراهقة وكبار السن والرياضيين".

طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟

احذر المخاطر

الأنظمة الغذائية النباتية النيئة ليست مناسبة للأطفال. يصعب على الأطفال الصغار الحصول على سعرات حرارية كافية للنمو من الفواكه والخضروات النيئة. في حين أن دافعك لاختيار نظام غذائي نباتي قد يكون هو تعزيز التعاطف مع الحيوانات ، تأكد من أن طفلك لا يعاني من نقص العناصر الغذائية الأساسية لنموه وتطوره. في حالة حدوث ذلك ، قد ترغب في إدخال عناصر غذائية أخرى في نظامهم الغذائي ويمكنهم دائمًا المحاولة مرة أخرى للتحول إلى نباتي بمجرد أن يكبروا بما يكفي ليختاروا لأنفسهم.

طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟

خطط العناصر الغذائية الرئيسية

تأكد من حصول طفلك على ما يكفي من جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والسعرات الحرارية والدهون والحديد والزنك واليود والكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د. قليلا والتحقق ، بناء على الأطعمة التي تختارها. قم بتضمين مجموعة متنوعة من الحبوب والبقوليات والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور في نظام طفلك الغذائي اليومي.

طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟

كن مبدعاً

نظراً لأنك تستبعد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات غير النباتية من نظام طفلك الغذائي ، فقد تضطر إلى قضاء المزيد من الوقت والطاقة لاكتشاف الأطعمة والوصفات النباتية اللذيذة بما يكفي ليأكلها الطفل. تتضمن بعض الأفكار عصيرًا يحتوي على حليب غير ألبان وموز مجمّد وزبدة لوز على الإفطار. إذا كان عصيرًا أخضر ، أضف بعض السبانخ المطبوخة للحصول على جرعة من الكالسيوم. رش الخميرة الغذائية المدعمة على الكيك والفشار للحصول على مصدر جيد ولذيذ لفيتامينات ب.

طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟

ضع في اعتبارك الاحتياجات الغذائية الفردية لأطفالك

إلى جانب تضمين العناصر الغذائية الرئيسية في النظام الغذائي لأطفالك ، قد تضطر أيضًا إلى الحصول على مزيد من المرونة في التخطيط لنظامهم الغذائي النباتي ، بناءً على احتياجاتهم الخاصة. لذا ، حتى إذا كان الحصول على بعض الأفكار والوصفات من الإنترنت يمكن أن يساعدك ، فتأكد من تعديلها وفقًا لما يحتاجه الاطفال. على سبيل المثال ، في حالة حساسية الجوز ، قد تحتاج إلى العثور على مصادر نباتية أخرى للبروتين والدهون. إذا كان طفلك يعاني من معدة حساسة ، فإن النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف قد لا يناسبه. قم بتدوين ما يناسبهم وخطط وجباتهم وفقًا لذلك.

طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟

اشرح سبب ذلك

عندما يكبر طفلك ، قد يكون لديه أسئلة حول الأطعمة التي لا يُسمح له بتناولها. لذلك فأن إجراء محادثة معه أمر ضروري لتوضيح الغرض من اتباع نظام غذائي نباتي. من الضروري أن يعرف طفلك سبب حرمانه من بعض الأطعمة. في الواقع ، مع نمو الطفل ، يجب أن تمنحه الفرصة للاختيار لنفسه ، بدلاً من مجرد اتباع اختياراتك الغذائية.

إذا التزم بنمط الحياة النباتي ، فسيكون لديهم إحساس بالهدف ، وهو أمر مهم لأنه سيكبر وسيتعرض لجميع أنواع الأطعمة غير النباتية التي يأكلها أصدقاؤه في المدرسة أو الحفلات أو ممارسة الرياضة .

لا تجبره أو تبالغ سلبًا بشأن الأطعمة غير النباتية لأن هذا يمكن أن يعيق علاقته بالطعام ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الأكل.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن الثلث الرابع من الحمل

ما هو أسلوبك في التربية: نمر أو قنديل بحر أو دلفين