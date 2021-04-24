طبيب البوابة: هل تريد إنقاص وزنك في رمضان؟ كل ببطء

منذ الطفولة ، سمعنا دائمًا بضرورة تناول الطعام ببطء وتذوق كل لقمة. الأكل ببطء له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وزيادة الشعور بالشبع...

ولكن تبين أن هناك سببًا آخر لضرورة الإبطاء أثناء تناول وجبتك: إنقاص الوزن.

كيف يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى زيادة الوزن؟

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة يميلون إلى زيادة الوزن أكثر من أولئك الذين لا يأكلون. تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة هم أكثر عرضة للسمنة بنسبة 115 في المائة مقارنة بمن يأكلون ببطء ويستمتعون بكل لقمة من وجبتهم. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام بانتظام بسرعة أكبر إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. وفقًا لنتائج دراسة أجريت على أكثر من 4000 من البالغين في منتصف العمر ، تم الكشف عن أن الرجال الذين يميلون إلى إنهاء وجبتهم بشكل أسرع يكتسبون أكبر قدر من وزن الجسم حتى الوقت الذي يصلون فيه إلى علامة العشرين.

كيف يساعد الأكل البطيء على انقاص الوزن؟

يساعدك تناول الطعام ببطء على إنقاص الوزن بعدة طرق. أولاً ، يعزز الشعور بالشبع ، وهو أمر غالباً ما يتم إغفاله عند تناول الطعام بسرعة. هناك فرص كبيرة للإفراط في تناول الطعام عندما تحاول إنهاء وجبتك بسرعة. ذلك لأن معدتنا لا تحصل على الوقت الكافي لإرسال الإشارة إلى الدماغ عندما يكون ممتلئًا.

ثانيًا ، يساعد مضغ الطعام جيدًا قبل البلع على تقليل السعرات الحرارية المتناولة وفقدان الوزن. وجدت نتائج العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الوزن لا يمضغون طعامهم بشكل صحيح مقارنة بالآخرين. وفقًا للأرقام ، ينخفض ​​متوسط ​​السعرات الحرارية بنسبة 9.5 في المائة عندما يمضغ الناس 1.5 مرة أكثر من المعتاد ونحو 15 في المائة عندما يمضغون ضعف الكمية المعتادة.

ولكن كم من الوقت يجب أن تستغرق لإنهاء طعامك؟

هذا السؤال صعب بعض الشيء. وفقًا لدراسة ، فإن مضغ كل لقمة لمدة 30 ثانية يمكن أن يقلل من فرص تناول وجبات خفيفة غير صحية في وقت لاحق، ولكن يمكن أن يقلل أيضًا من الاستمتاع بالوجبات. بالتأكيد أنت لا تريد ذلك. لتكون في الجانب الأكثر أمانًا ، امضغ طعامك لمدة 10 و 15 ثانية قبل بلعه. يجب أن تأخذ 20 دقيقة فقط لإنهاء وجبتك بأكملها.

كيفية الإبطاء

في حال كنت سريعًا في تناول الطعام ، احتفظ بساعة أمامك لبضعة أيام لتتبع التوقيت. إليك بعض النصائح لمساعدتك على البدء في تناول الطعام بشكل أبطأ:

لا تجوع نفسك: من الصعب أن تتباطأ عندما تكون جائعًا للغاية. لذا حاول أن تأكل طعامك في الوقت المحدد واستمر في تناول الوجبات الخفيفة بينهما.

امضغ أكثر: احسب عدد المرات التي تمضغ فيها عادة لقمة من الطعام. حاول زيادة العدد عن طريق المضغ بشكل أبطأ.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي لها فوائد عديدة مثل أنها تحافظ على صحة أمعائك وعليك أيضًا مضغها أكثر قبل تناولها.

اشرب الماء: اشرب كوبًا واحدًا من الماء قبل كل وجبة. سيساعد ذلك على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

لا تستخدم أي أدوات: حاول أن تأكل وجبتك بسلام دون أي إلهاء. عند استخدام أي أدوات أو تلفاز ، يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام.