طبيب البوابة: هل تعانين من تساقط وضعف الشعر؟

بقدر ما تحبين شعرك، يمكن لفكرة عدم نمو شعرك من جديد أن تصيبك بالإحباط. يمكنك تدليل شعرك بكل أنواع الزيوت المتوفرة في السوق ، وإخضاعه لكل أنواع العلاج دون وصفة طبية وعلاج منزلي - وما زلت تجده لا ينمو بالسرعة التي تريدها. هل ترغبين في تعزيز نمو شعرك؟ ما عليك سوى الذهاب إلى مطبخك واستخدام هذان المكونان فقط - زيت جوز الهند وعصير الليمون.

لماذا نستخدم زيت جوز الهند وعصير الليمون لنمو الشعر؟

زيت جوز الهند والليمون مكونان قويان يعززان نمو الشعر لعدة أسباب.

زيت جوزالهند لنمو الشعر

زيت جوز الهند مليء بالأحماض الدهنية وحمض اللوريك اللذان يمنعان الشعر من التكسر وبالتالي يسمحان له بالنمو.

يخترق زيت جوز الهند بصيلات الشعر ليس فقط لترطيبها من الداخل ولكن أيضًا لحمايتها من الحرارة والضرر البيئي.

تدليك زيت جوز الهند يمكن أن يحفز الدورة الدموية في تلك المنطقة ، وبالتالي يعزز نمو الشعر.

يحتوي هذا الزيت الرائع على فيتامين E وفيتامين K والحديد ، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا تحمي من القمل والقشرة التي يمكن أن تبطئ نمو شعرك.

عصير الليمون لنمو الشعر

عصير الليمون ضروري لإنتاج الكولاجين في جسمك. يؤثر هذا الكولاجين بشكل كبير على معدل نمو شعرك.

يعمل عصير الليمون بشكل ممتاز لتنظيف بصيلات الشعر وإزالة المسام التي يمكن أن تمنع نمو شعرك. من المعروف أيضًا أنه ينشط نمو الشعر من البصيلات الخاملة.

يحافظ على صحة فروة الرأس لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات ويتحكم في إنتاج الزهم.

كما يحد عصير الليمون من تساقط الشعر حيث تساعد طبيعته الحمضية على شد بصيلات الشعر.