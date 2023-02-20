البوابة - الفرق الأساسي بين السعال المزمن والسعال الناجم عن مرض السل هو أصل السعال. في حين أن السعال المزمن (الكحة) الناجمة عن مرض السل غالباً ما يكون سببها عدوى السل الفطري ، فإن السعال الشائع عادة ما يكون سببه عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي.

طبيب البوابة: هل تعاني من السعال المزمن أم السل؟

كيف تعرف الفرق بين الاثنين؟

يقول الأطباء من أجل التمييز بين الأسباب المحتملة للسعال ، من المهم الانتباه إلى نوع السعال وكذلك مدته. من المعروف أن السل الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة الأخرى يمكن أن تسبب السعال ولكن من المهم معرفة أن أعراض السل الرئوي في المراحل المبكرة تشبه أعراض السعال الشائع. يمكن أن يكون السعال الذي يستمر لأكثر من أسبوعين من أعراض مرض السل. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن السعال المستمر لأكثر من أسبوعين إلى جانب العديد من الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس أو التعرق الليلي هو علامة شائعة على الإصابة السل ، مما يجعل من المهم زيارة الطبيب في هذا الإطار الزمني للكشف المبكر والعلاج.

طبيب البوابة: هل تعاني من السعال المزمن أم السل؟

الأعراض التي تصنع الفروق:

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة التي يمكننا من خلالها التمييز بين السعال الشائع والسل:

السعال الشديد الذي يستمر لفترة أطول من أسبوعين.

هناك تاريخ من وجود المريض بالقرب من مريض مصاب بالسل. المريض المصاب بالسل يعاني من السعال بالدم.

التعب.

فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

الإحساس بقشعريرة في الجسم.

الحمى.

التعرق الليلي.

أسباب مرض السل

ضعف المناعة. الاتصال الحميم مع شخص مصاب بالسل. سوء تناول الطعام. التدخين المتكرر. اضطرابات صحية أخرى موجودة مسبقًا مثل أمراض الكلى. المزمنة وأمراض المناعة.

طبيب البوابة: هل تعاني من السعال المزمن أم السل؟

علاج مرض السل

الجلسة الأولى

6 أشهر من الأدوية والمتابعة المنتظمة لقتل أكبر كمية من البكتيريا الموجودة داخل الجسم لوقف انتشار البكتيريا ، حتى لا يصاب المريض بالسل مرة أخرى.

الجلسة الثانية

يتطلب من 8 إلى 9 أشهر من أدوية السل التي تركز على قتل السل الكامن داخل الجسم. إذا كان الشخص على الرغم من تناول الأدوية في الفئتين الأولى والثانية لا يتعافى وأصيب مرة أخرى بالسل للمرة الثالثة أو الرابعة ، فقد أن تكون مصابًا بمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة .

طبيب البوابة: هل تعاني من السعال المزمن أم السل؟

النتيجة:

يتطلب السل المقاوم للأدوية المتعددة علاجًا متعدد التخصصات ويتم تشخيصه من خلال اختبار خبراء الجينات الذي يمكننا من خلاله اختبار خبراء الجينات الذي سنكون قادرين من خلاله على التشخيص.

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